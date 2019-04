Profissionais de saúde terão de obter 25 créditos académicos para renovar a licença

A renovação das licenças dos profissionais de saúde vai estar dependente da obtenção de 25 créditos académicos ao longo do ano. Segundo Chan Chak Mo, presidente da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, que está a discutir o novo regime legal da qualificação e inscrição para o exercício de actividade dos profissionais de saúde, o sector diz que 25 créditos é um número exagerado.

Depois da reunião de 2.ª comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL), Chan Chak Mo adiantou que, de acordo com o Governo, o novo regime legal da qualificação e inscrição para o exercício de actividade dos profissionais de saúde prevê que, para a renovação das licenças, sejam obtidos 25 créditos académicos nos cursos de formação contínua dos Serviços de Saúde. Os profissionais do sector dizem que 25 créditos por ano “é muito”.

“Um médico não pode não fazer um ‘upgrade’ porque todos os dias há novas tecnologias, novas operações cirúrgicas, novos conhecimentos na área da medicina, por isso é que os profissionais de saúde têm de frequentar esses cursos de formação contínua”, disse o presidente da 2.ª Comissão Permanente da AL, para justificar o facto de o novo regime exigir a obtenção de 25 créditos académicos para a renovação da licença. Licenças, essas, que, segundo o novo regime em discussão na especialidade na AL, têm a duração de três anos, o que faz com que, ao longo desses três anos, os profissionais do sector sejam obrigados a obter um total de 75 créditos nos cursos de formação contínua dos Serviços de Saúde.

Estes cursos, com conteúdos diferentes para cada área de especialização, serão divididos ao longo do ano. “Há um curso por mês e cada curso é de duas horas, sendo atribuídos dois créditos académicos”, um total de 24 por ano, explicou Chan Chak Mo. Há ainda que obter um crédito na sua especialidade para perfazer os 25 créditos académicos, completou o deputado. “Só se conseguirem a obtenção de créditos é que poderão renovar a sua licença”, frisou.

“Houve profissionais do sector que colocaram a questão de o número de créditos ser elevado demais”, referiu o presidente da comissão, acrescentando: “Os sectores profissionais disseram que 25 créditos por ano é muito, agora cabe ao Governo decidir”.

Quanto à formação contínua, Chan Chak Mo citou os representantes do Governo, que estiveram presentes nesta reunião, para dizer que os Serviços de Saúde “já estão a realizar muitas acções de formação contínua”, detalhando que, em 2017, foram subsidiadas 27 actividades de formação, com um montante total de cerca de 400 mil patacas. No ano passado, foram subsidiadas 18 actividades, com 630 mil patacas.

Depois da entrada em vigor desta proposta de lei, deixam de ser emitidas licenças para mestre de medicina tradicional chinesa, acupunturista, massagista, odontologista, terapeuta nas áreas de podiatria e de medicina desportiva. Chan Chak Mo explicou as motivações do Governo, dizendo que, no caso dos mestres de medicina tradicional chinesa, deixam de ser emitidas licenças porque “na China já não há esses cursos, portanto, o número de finalistas destes cursos também vai ser reduzido”. “Quanto aos terapeutas da área da medicina desportiva, não é um título reconhecido internacionalmente. E, quanto aos terapeutas na área da podiatria, só há um em Macau”, concluiu.