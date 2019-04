Pereira Coutinho pede transparência na contratação de intérpretes-tradutores

O deputado José Pereira Coutinho esteve ontem reunido com responsáveis do Fórum Macau num encontro que contou com a presença da coordenadora do Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum Macau, Teresa Mok, e do secretário-geral adjunto, Casimiro de Jesus Pinto. Abordando assuntos relacionados com os recursos humanos do Fórum Macau, os representantes deste organismo afirmaram que foram contratados três intérpretes-tradutores do interior da China, estando ainda prevista a contratação de mais duas pessoas para desempenhar as mesma funções.

Pereira Coutinho salientou que qualquer contratação de trabalhadores “deveria ser processada com a maior transparência possível” na medida que a entrada de trabalhadores da China continental “só seria admitida caso não houvesse recursos em Macau”, refere um comunicado do gabinete do deputado enviado ontem. De acordo com a mesma nota, os responsáveis do Fórum Macau acrescentaram que no futuro irão precisar de mais 12 pessoas para as mesmas funções, e que “seriam dadas prioridades aos intérpretes-tradutores locais”.

O deputado questionou também os representantes do Fórum Macau relativamente ao facto de alguns trabalhadores receberem por vezes reembolsos com atrasos que podem chegar a meio ano, o que é “manifestamente injusto”, apontou Pereira Coutinho. Os representantes do Fórum Macau, por seu lado, lamentaram a situação e afirmaram que o processamento de despesas é da responsabilidade da Direcção dos Serviços de Finanças.