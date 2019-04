Ardeu um símbolo. Pode a alma ser salva?

A catedral de Notre-Dame, em Paris, foi consumida pelo fogo. O monumento onde foi coroado Napoleão Bonaparte, onde foi beatificada Joana D’Arc e que serviu de inspiração a Victor Hugo ficou reduzido a ruínas. “Alguns sítios são mais do que um edifício, têm alma”, descreve William Bascaule, que diz temer que essa alma se tenha perdido no fogo. Para Cláudia Falcão, “Notre-Dame é irrecuperável, podem fazer outra igual esteticamente, mas não será esta”.

Demorou 182 anos a ser construída e 15 horas a ser parcialmente destruída por um incêndio cujas causas ainda não são conhecidas. Para William Bascaule, director da Alliance Française de Macau, o fogo que destruiu a catedral de Notre-Dame, em Paris, fez deste um “dia triste”. O monumento gótico tinha uma alma que, para o francês, se pode vir a perder: “Tenho a certeza de que vamos reconstruir Notre-Dame, isso é certo, mas temo que vamos perder essa alma de que falo”. Cláudia Falcão, antiga professora de Conservação e Restauro no Instituto Politécnico de Tomar concorda: “O que se perde é o facto de que as pedras não vão ser as mesmas, a história não vai ser a mesma. Há toda uma atmosfera que se perde, isso é irrecuperável, não voltará mais”. Agora, “terá de haver uma discussão ampla entre os especialistas e todos os estudiosos” para a reconstrução deste que é um “símbolo para toda a arte e cultura europeia”, considera Joana Ramôa Melo, investigadora e ex-professora de Arte Gótica, na Universidade Nova de Lisboa.

Foi na segunda-feira, pelas 18h50 de Paris (00h50 de ontem em Macau) que as chamas começaram a ser vistas no pináculo da catedral, cuja obra foi terminada em 1345. Quinze horas depois, os bombeiros parisienses deram o incêndio como extinto. Não se verificaram vítimas mortais. Foram salvas também a coroa de espinhos que se acredita conter fragmentos da usada por Jesus Cristo na crucificação e a “túnica de São Luís”, bem como as 16 estátuas que representam os 12 apóstolos e quatro evangelistas, que tinham sido retiradas dias antes para restauro. A lista total das peças de arte consumidas pelo fogo ainda não é conhecida. O pináculo da catedral colapsou, mas, segundo Laurent Nuñez, secretário de Estado do Interior francês, a estrutura do edifício “mantém-se bem”, mas com vulnerabilidades.

“É um dia triste, um dia triste para toda a gente, não apenas para os franceses”, começou por dizer William Bascaule ao PONTO FINAL. Afinal, Notre-Dame “não era apenas um símbolo francês era um símbolo europeu”. Apesar de ter crescido em Bordéus, foi uma dúzia de vezes a Paris e, sempre que ia à capital, passava por Notre-Dame. “Era o meu sítio favorito em Paris, havia, definitivamente, qualquer coisa de mágico neste edifício”, refere, detalhando a envolvência: “Era uma zona relaxante, muito calma, boa para se passear”.

“Alguns sítios são mais do que um edifício, têm alma”, afirma, e reforça: “Não era como os outros edifícios, este era pessoal”. Mas poderá a alma ter ficado queimada no fogo? “É disso que tenho medo. Tenho a certeza de que vamos reconstruir Notre-Dame, isso é certo, mas temo que vamos perder essa alma de que falo e isso é algo que não conseguimos descrever”. Essa alma pode até não pertencer ao monumento gótico, refere William Bascaule: “Eu não sei se é o lugar que tem alma se são as pessoas que, quando entram, agem de maneira diferente por causa da história e de tudo o que aquele edifício representa”. A reconstrução nunca será como o original, “não dá para fingir”, diz. Notre-Dame é, para William Bascaule, “um lugar para os amantes passearem, para se dar a mão à namorada ao lado da igreja, era algo especial”, “nem era preciso tocar nas pedras, era possível sentir algo muito forte naquele lugar”.

William Bascaule refere que, agora, o que os franceses precisam é de “esperança e união”. O francês prevê que o foco passe agora para a reconstrução da catedral e isso vai gerar outras discussões, “vai ser um problema saber como renovar o edifício”.

DEPOIS DO FOGO, AS RUÍNAS; DEPOIS DAS RUÍNAS, PENSAR O FUTURO

Há que pensar agora na reconstrução do edifício, concorda Cláudia Falcão: “Agora temos uma ruína, é preciso pensar o que é que correu mal para se tentar evitar o mesmo no futuro”. O primeiro passo é a discussão. Para a conservadora, “tudo tem de ser muito ponderado e tem de se escolher bem quem serão os decisores, porque não são decisões fáceis”. “Uma coisa é certa: não vai haver consenso e vai haver muita expectativa da comunidade, não falamos só de Paris, mas do mundo inteiro. A parte mais importante é o debate e fazer um plano coeso e a partir daí o construir”, afirma.

Assim, há duas vias distintas para o futuro da catedral de Notre-Dame de Paris: “Ou se respeita em termos de autenticidade de técnicas e materiais e vai-se buscar o mesmo tipo de pedra, de forma de esculpir e ornamentos e tudo isso, ou então vai assumir-se uma diferenciação estética”. Cláudia Falcão aponta os exemplos pós-Segunda Guerra Mundial: “Depois da 2.ª Guerra Mundial, muitas cidades europeias foram arrasadas e algumas optaram por uma reconstrução fiel dos monumentos, como se fossem réplicas, e há sítios onde se achou que um flagelo como a Segunda Guerra Mundial era algo que a humanidade nunca devia esquecer e optaram por uma outra abordagem”.

Em todo o caso, “Notre-Dame é irrecuperável”. “Podem fazer outra igual esteticamente, mas não será esta, será sempre uma réplica”, diz, explicando que “o que se perde é o facto de que as pedras não vão ser as mesmas, a história não ser a mesma. Há toda uma atmosfera que se perde, isso é irrecuperável, não voltará mais”.

Sobre o incêndio de ontem, Cláudia Falcão começa por dizer que “os acidentes têm o seu quê de imponderável e o seu quê de negligência”. “Será que foram tomadas todas as medidas necessárias para evitar isto? Se não, como é que no futuro, noutros monumentos, o que é que podemos aprender com isto?”, questiona.

NOTRE-DAME, “UM SÍMBOLO PARA TODA A ARTE E CULTURA EUROPEIA”

Também Joana Ramôa Melo, ex-professora de Arte Gótica na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde se encontra a realizar um pós-doutoramento, não se compromete com uma resposta sobre a possível recuperação: “Agora terá de haver uma discussão ampla entre especialistas e todos os estudiosos da catedral nas várias dimensões”. “Há que cruzar os especialistas das várias áreas e desenvolver a discussão”, refere a investigadora.

Joana Ramôa Melo passa, então, a dar o contexto histórico do monumento: A Catedral de Notre-Dame de Paris pertence à primeira fase do gótico, uma estética que nasce na abadia de Saint-Denis, no Norte da capital francesa. Notre-Dame reúne vários elementos que definem a arquitectura gótica, sistematizando um modelo que viria a ser, depois, transmitido a outras catedrais. “Aquilo que distingue Notre-Dame naquele período é o facto de ser o primeiro projecto gótico monumental, porque é um edifício de cinco naves, uma estrutura muito pouco usual para a época. E é uma catedral que atinge uma altura extraordinária para a época, 33 metros de altura, quando as outras tinham, no máximo, 24”, refere, acrescentando que Notre-Dame “inaugura a época colossal das catedrais”. “É um edifício excepcional sob todos os pontos de vista”, sublinha a académica.

Um edifício que, logo a partir do momento em que é construído, se transforma num símbolo de Paris e de França. Mas não só: “Para toda a história da arte, para todos os historiadores, para toda a cultura europeia, estes edifícios que são uma referência para determinados momentos da arte tornam-se um símbolo de toda a arte europeia, não só da história francesa”. “É um símbolo para toda a arte e cultura europeia, sem dúvida nenhuma”, afirma.

Sobre as perdas resultantes das chamas, Joana Ramôa Melo considera serem “irrecuperáveis”. “São pedaços de história que se desfazem e, por mais que se reconstruam, as estruturas originais perdem-se. As perdas são sempre insuperáveis”, frisa, concluindo que parece “um pouco estranho que [a catedral] não estivesse devidamente protegida para evitar uma situação como esta”.

“VAMOS RECONSTRUIR NOTRE-DAME”

“Vamos reconstruir Notre-Dame”, afirmou o Presidente francês Emmanuel Macron, após o incêndio ter sido dado como extinto. “Estou comprometido. A partir de amanhã, uma colecta nacional será lançada e muito além de nossas fronteiras, vamos apelar aos maiores talentos e muitas pessoas virão dar o contributo”, acrescentou. François-Henri Pinault, chefe do grupo proprietário das marcas Gucci e Yves Saint Laurent, anunciou que iria doar 100 milhões de euros, enquanto Bernard Arnault, o maior accionista do grupo LVMH, anunciou uma contribuição de 200 milhões de euros. A UNESCO apressou-se também a garantir que vai apoiar e acompanhar as obras de reconstrução.

Notre-Dame, que sobreviveu a duas guerras mundiais quando Hitler disse querer ver “Paris a arder”, era um dos monumentos mais visitados da Europa, recebendo, por ano, 13 milhões de visitantes. Mandada edificar pelo bispo Maurice de Sully, a primeira pedra foi lançada ao lado do Papa Alexandre III, em 1163. A obra foi finalizada em 1345. De lá para cá, a catedral foi palco da coroação de Henrique VI, de Inglaterra, bem como do imperador Napoleão Bonaparte. Em 1909, Joana D’Arc foi ali beatificada pelo Papa Pio X.

Também na cultura, Notre-Dame foi marcante. O livro de 1831 “Notre-Dame de Paris”, de Victor Hugo, foi imaginado na catedral e serviu para perpetuar o simbolismo do edifício e até para iniciar uma campanha de restauração em 1844. A Disney não ficou indiferente e o filme “O Corcunda de Notre-Dame”, também ele baseado na obra de Victor Hugo, foi lançado em 1996, contando a história do romance entre um corcunda que vivia na catedral e uma cigana. Além de Victor Hugo, também Marcel Proust, Matisse e Sigmund Freud usaram Notre-Dame nos seus trabalhos.

IC AVANÇA COM CENTRO DE MONITORIZAÇÃO DE PATRIMÓNIO MUNDIAL

Numa resposta enviada ao PONTO FINAL, o Instituto Cultural (IC) avançou que, “tendo por referência as experiências e práticas de outras cidades do património mundial”, vai estabelecer um centro de monitorização de património mundial este ano, “a fim de reduzir o risco do património cultural”. Sobre o incêndio de Paris, o IC diz lamentar o incidente e refere que, para o património de Macau, vão continuar a ser realizadas inspecções e motorização, tendo sido criada a plataforma “Informação do Público sobre o Património Cultural de Macau”, para que o público notifique o instituto sobre o estado dos edifícios patrimoniais, através de vários canais. A.V.