AL vai debater legitimidade de alteração à lei para acabar com candidatura única a Chefe de Executivo

Terça-feira é discutido em plenário o recurso interposto por Sulu Sou da decisão da Mesa da AL, presidida por Ho Iat Seng – ele próprio possível candidato à substituição de Chui Sai On -, que rejeitou a proposta do democrata de alterar o regime eleitoral do Chefe do Executivo. O presidente e a mesa da AL entendem que se trata de matéria cuja iniciativa legislativa é reservada ao Governo. O projecto de lei pretende contrariar a tendência para a candidatura única às eleições a Chefe do Executivo. O objectivo de Sulu Sou é sensibilizar a opinião pública a reflectir sobre o sistema político de Macau.

Cláudia Aranda

Está marcada para a terça-feira a seguir aos feriados a discussão em plenário da Assembleia Legislativa (AL) do recurso interposto pelo deputado pró-democracia Sulu Sou da decisão da Mesa da AL, encabeçada por Ho Iat Seng, presidente do hemiciclo, que rejeitou “liminarmente” o projecto de lei de alterar a lei eleitoral para o Chefe do Executivo. Ora, uma vez que Ho Iat Seng está a ponderar a sua candidatura ao cargo de Chefe do Executivo, ontem em conferência de imprensa Sulu Sou alegou poder haver conflito de interesses e disse ter solicitado a Ho Iat Seng para considerar abster-se da discussão. O projecto de lei pretende contrariar a tendência em Macau para a candidatura única nas eleições a Chefe do Executivo, embora a natureza fundamental da eleição com base num pequeno colégio eleitoral não seja alterada. Na sua proposta de alteração à lei eleitoral para o Chefe do Executivo, Sulu Sou sugere que, sempre que o número de candidatos a Chefe do Executivo seja inferior a dois, o processo de prepositura se reinicie, até que haja, no mínimo, dois candidatos.

“O nosso principal objectivo é sensibilizar a opinião pública a fazer uma reflexão sobre o nosso sistema político”, afirmou o deputado. “Penso que o público não pode aceitar uma candidatura única novamente”, acrescentou.

Conforme despacho assinado pelo presidente da AL, o projecto de lei do deputado Sulu Sou propõe a alteração do artigo 47º, “proposta essa que está relacionada com a lista dos candidatos propostos e com o processo de prepositura ao cargo de Chefe do Executivo, o que envolve a estrutura política”. No entender da AL, trata-se, à luz dos artigos 75º da Lei Básica de Macau e 104º do Regimento da Assembleia Legislativa, “de matéria cuja iniciativa legislativa é reservada em exclusivo ao Governo”.

Ho Iat Seng rejeitou o projecto a 15 de Fevereiro, dois dias depois de ter manifestado interesse em candidatar-se ao cargo de Chefe do Executivo, lembrou Sulu Sou. O deputado recorreu da decisão à Mesa da AL a 27 de Fevereiro, que rejeitou a 19 de Março, tendo voltado a recorrer ao plenário. O deputado espera agora que a AL vote no recurso na próxima reunião plenária.

Em conversa com os jornalistas, o deputado pró-democracia enfatizou que o sufrágio universal é um direito fundamental e que o princípio de “Macau governado pelas suas gentes” só pode ser realmente implementado quando houver eleições livres e iguais. Esta tem sido a grande luta da Associação Novo Macau, sublinhou. “É muito triste que não tenhamos conseguido o nosso objectivo para este ano, o meu objectivo de sufrágio universal este ano falhou”. A eleição para o Chefe do Executivo este ano ainda é decidida por um Colégio Eleitoral de 400 membros. À excepção da primeira eleição, em 1999, quando houve dois candidatos (Edmund Ho e Au Chong Kit), este ano poderá voltar a haver apenas um candidato como nas eleições que se seguiram.

O “processo necessário para qualquer processo democrático”

Sulu Sou sublinhou que vai continuar a usar “o poder legislativo” que lhe é inerente enquanto deputado “para lutar por um melhor sistema eleitoral, de maneira a maximizar a concorrência”. O deputado mais jovem da Al diz-se preparado para enfrentar algum eventual criticismo na terça-feira no plenário. Mas “que é um processo para muitas sociedades ter alguém que questiona o sistema, que lança a discussão, apela à reflexão do público. Penso que isso é o processo necessário para qualquer processo democrático em muitas sociedades”, disse. Além disso, Sulu Sou considera que “os deputados deveriam praticar mais o poder legislativo. Não faz sentido que em tantos anos na assembleia os deputados apenas lidem com as propostas do Governo, e o que o Governo quer fazer, nós cooperamos com eles. Não é saudável”, alertou.

Sulu Sou discorda que o seu projecto de lei seja condicionado pelo artigo 104º do Regimento da AL, que estipula ser reservada em exclusivo ao Governo da RAEM a iniciativa da lei nas matérias de Lei Eleitoral da Assembleia Legislativa; receitas e despesas públicas; estrutura política; e funcionamento do Governo. O deputado pró-democracia junta no seu dossiê, disponível na página electrónica da AL, extensa argumentação jurídica recolhida em diversos documentos. O deputado argumenta que no plenário de 9 de Dezembro de 1999, quando foi discutido o poder do Governo relativamente às leis eleitorais, o hemiciclo assumiu uma posição contrária à de Ho Iat Seng. “O consenso alcançado nessa reunião é que a iniciativa sobre a lei eleitoral da AL é reservada ao Governo, mas esta condição não se aplica à lei eleitoral para o Chefe do Executivo”, defende Sulu Sou, num documento anexo ao projecto de lei.

Sulu Sou cita também as intervenções, no plenário de 1999, de Leonel Alves, Vong Hin Fai, Ng Kuok Cheong e Susana Chou, para sustentar que, antes da transferência, os deputados entendiam que nada indicava que o Governo é o único órgão de poder local com competências para regular o método de escolha do Chefe do Executivo. Sulu Sou defende ainda que a estrutura política é o regime definido e aprovado pela Assembleia Popular Nacional, ficando excluída a lei eleitoral do Chefe do Executivo.