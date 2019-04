Season Lao apresenta Haguri Sato, escultora premiada no UNKNOWN ASIA de Osaka

O artista de Macau Season Lao mostra no Albergue SCM 36 trabalhos seus de fotografia, que associa a técnicas mistas, e um conjunto de obras da escultora japonesa, Haguri Sato, a artista premiada no UNKNOWN ASIA Art Exchange Osaka 2018. A exposição abre quarta-feira, 17 de Abril, às 18h30.

Cláudia Aranda

Season Lao, que imprime a sua fotografia em papel artesanal, e a escultora japonesa Haguri Sato, que trabalha em madeira de cânfora, vão apresentar o seu trabalho numa exposição conjunta no Albergue SCM, co-organizada pelo Círculo dos Amigos da Cultura de Macau (CAC), com inauguração marcada para quarta-feira, 17 de Abril, às 18h30, e com curadoria de Season Lao.

Season Lao, o artista nascido em 1987, mas que vive e trabalha em Quioto, mostra nesta exposição 36 obras, maioritariamente gráficas, mas com recurso a técnicas mistas, que incluem “fotografia, fibra de amoreira, seda, tinta, papel artesanal”, adiantou o artista numa conversa com o PONTO FINAL, mantida ontem antes do embarque para Macau. O artista, que começou por fotografar paisagens cobertas de neve, e imprimi-las em papel artesanal, que ele próprio aprendeu a fabricar, já se apresenta em exposições a solo desde 2008. Explicou que, desta vez, mostra em Macau também o trabalho de Haguri Sato, artista premiada no UNKNOWN ASIA Art Exchange Osaka 2018, evento do qual Season Lao é membro do júri.

O prémio dos artistas distinguidos com o Season Lao’s Award consiste numa exposição individual ou colectiva em Macau. É neste contexto que surge a presença no território da artista japonesa que já realizou nove exposições individuais em diferentes cidades do Japão. Os seus trabalhos em talha são baseados em esculturas ‘naïve’ de figuras humanas, combinando formas de animais e plantas e introduzindo elementos “de magia e de sonho”, descreve a nota informativa do Albergue SCM. Haguri Sato obteve um bacharelato em Arte e Escultura pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Belas-Artes e Música da Província de Aichi.

Season Lao apresenta paisagens em tons suaves e aveludados, preenchidas por imagens delicadas de reminiscência japonesa. As imagens não captam apenas a essência das paisagens nevadas de diferentes partes do mundo, o espaço-tempo branco puro da sua criação transborda calma e tranquilidade, oferecendo uma ruptura com a agitação da vida quotidiana.

Season Lao tem vindo a desenvolver uma pesquisa das artes contemporâneas de gravura e da impressão em série, na qual mistura fotografia, esboços e texturas, conseguindo imagens fotográficas esteticamente delicadas.

Muitas das peças mais complexas de Haguri Sato são feitas usando uma técnica chamada ‘yosegi’, arte de junção de madeira que é frequentemente usada para fazer mosaicos, mas neste caso é utilizada para criar formas mais complicadas. Com um total de 76 esculturas em madeira de cânfora, de dimensões variáveis, Haguri Sato, a artista japonesa, já foi distinguida com prémios como o Toshiyuki Inoko na Geisai # 20 em 2014, e o Semi-Grand Prix da Divisão de Arte Asiática da Tokyo Design Week 2015. Haguri Sato integra uma tendência actual de arte, muito em voga em certos círculos artísticos japoneses e asiáticos, “que defende a criação de figuras singelas contando histórias simples que enfatizam a inocência e a doçura da personagem e introduzem o mundo da fantasia ao público”, lê-se na nota informativa.

Season Lao estudou Design de Multimédia no Instituto Politécnico de Macau e esteve envolvido em numerosos projectos de design. Mudou-se para Hokkaido quando tinha 23 anos. O seu trabalho continua a incorporar a espiritualidade da arte oriental, além de reflectir sobre os problemas sociais da globalização. Os seus trabalhos estão incluídos em colecções na China, Japão, EUA, Itália, Suíça e Singapura. Desde 2017 que Lao é jurado e organiza uma exposição de artistas premiados na “UNKNOWN / ASIA” em Macau.