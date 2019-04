Macau vai dedicar-se “com todo o zelo” à segurança nacional, afirma Chui Sai On

O Chefe do Executivo garantiu ontem o empenho de Macau relativamente à segurança nacional. Na inauguração da exposição “Educação sobre a Segurança Nacional”, Chui Sai On afirmou que “para a RAEM existe somente o dever para com ‘um país’, sem distinção dos ‘dois sistemas’”. Wong Sio Chak, secretário para a Segurança, acrescentou que “todos os residentes chineses de Macau têm responsabilidade de garantir que [a segurança] é protegida”.

“Macau irá dedicar-se com todo o zelo à defesa da segurança nacional e criar um novo contexto para o trabalho de defesa de segurança nacional”, prometeu ontem, no discurso de inauguração da exposição “Educação sobre a Segurança Nacional”, o Chefe do Executivo. Segundo Chui Sai On, o país “continua a enfrentar desafios em termos de segurança”, o que fez com que Macau tenha vindo a desenvolver o seu sistema legal, “tendo como finalidades últimas a defesa da autoridade do Governo Central e os interesses fundamentais dos seus residentes”.

O Chefe do Executivo afirmou que “a defesa da segurança nacional é uma responsabilidade constitucional também assumida pela RAEM” e, por isso, “para a RAEM existe somente o dever para com ‘um país’, sem distinção dos ‘dois sistemas’”. Para Chui Sai On, “a segurança nacional não se limita ao plano político, abrange também a qualidade de vida”, ou seja, explicou o líder do Governo, “para a RAEM, a defesa nacional traduz-se em pôr em prática um conceito de desenvolvimento em que a garantia da qualidade de vida é central, resolvendo as questões sobre os interesses vitais dos residentes”.

Segundo Chui Sai On, o Governo “tem vindo a reforçar os regimes e mecanismos e desenvolvido o sistema legal, tendo como finalidades últimas a defesa da autoridade do Governo Central e os interesses fundamentais dos residentes”. Por fim, o Chefe do Executivo deixou um alerta para os “desafios” que o país enfrenta, em termos de segurança: “É imperioso que o Governo da RAEM e a população permaneçam unidos, em solidariedade e com a mesma convicção, prevenindo eventualidades futuras”.

Sobre esta que é a segunda edição desta exposição, que este ano tem como tema principal a “visão abrangente da segurança nacional”, o Chefe do Executivo indicou que “reforçou o espírito de ‘amor à pátria e amor a Macau’ dos residentes”. “Orientada pelo pensamento do Presidente Xi Jinping sobre o socialismo com características chinesas na nova era”, esta exposição faz “uma apresentação geral das principais acções desenvolvidas pela China no âmbito da segurança nacional e dos resultados obtidos e do conjunto de iniciativas promovidas pela RAEM no âmbito do cumprimento da Constituição e da Lei Básica e da defesa nacional”, descreveu Chui Sai On.

CHINESES DE MACAU RESPONSÁVEIS PELA SEGURANÇA NACIONAL

Para Wong Sio Chak, secretário para a Segurança, esta exposição “mostra a importância dada à segurança nacional”. “Todos os residentes chineses de Macau têm a responsabilidade de garantir que [a segurança] é protegida”, referiu o governante, explicando que o objectivo é que, “através do entretenimento, seja mais fácil para a população em geral compreender a importância da segurança”.

Sobre as várias propostas de lei relacionadas com a defesa nacional, Wong Sio Chak indicou que o Governo está a trabalhar em vários diplomas. O secretário não quis avançar com datas para a apresentação da lei do sigilo ou as alterações ao regime das escutas: “Em relação ao calendário, não depende só do Governo, ainda tem de passar pela Assembleia. Tentamos apresentar cada procedimento o mais atempado e completo possível”.

Para as celebrações do 20.º aniversário da RAEM, Wong Sio Chak disse apenas que estão já a ser preparados os trabalhos da sua tutela. Mas “claro que não posso anunciar quais são os procedimentos que estamos a levar a cabo, mas vamos fazer tudo para que tudo decorra com segurança e sem sobressaltos”, referiu o governante.

Fu Ziying, director do Gabinete de Ligação do Governo Central na RAEM, afirmou que “Macau é uma região de sucesso em matéria de amor à pátria”. “Há muita gente que ama a pátria em Macau”, completou. “Temos de formar uma nova geração para continuar assim e para mostrar que o princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ se realizou com sucesso”, afirmou o representante do gabinete, que acrescentou: “O país entrou numa nova era. Vamos continuar a empenhar-nos para garantir a segurança e acredito que vamos ter um futuro melhor, mais próspero”.

A exposição “Educação sobre a Segurança Nacional” foi inaugurada ontem no Museu das Ofertas sobre a Transferência de Soberania de Macau e é possível ser visitada até 15 de Maio. A exposição divide-se em quatro tópicos, “o caminho para o rejuvenescimento”, “preparar-se para a adversidade em tempos de prosperidade”, “segurança e desenvolvimento” e “a nossa responsabilidade”. São apresentadas cerca de 300 fotografias de momentos marcantes da administração chinesa em Macau e de algumas infraestruturas usadas pela China para a segurança nacional, cuja descrição está apenas em chinês, e há ainda 20 monitores onde são mostrados vídeos.

Sem educação sobre segurança nacional “não estaremos seguros no nosso país”

A pirataria informática é uma das principais preocupações dos adolescentes. Na inauguração da exposição, Carrie, aluna de 17 anos da Escola Choi Nong Tai, referiu que, apesar de ainda não terem aulas de segurança nacional, são feitas palestras na escola sobre o tema. Palestras sobre como “nos protegermos na internet, como proteger a nossa informação”. “Eles ensinam-nos a não dar muitas informações sobre nós próprios no Facebook ou noutras redes sociais”, disse a aluna, concluindo que “se não compreendermos a situação da segurança no nosso país, nós não estaremos seguros no nosso país”. Shirley, de 16 anos, concordou com a colega e elegeu a pirataria informática como uma das maiores ameaças e disse também que “é muito importante que os adolescentes saibam mais sobre a segurança do país”. O professor de música que acompanhou os alunos da Escola Choi Nong Chi Tai, Ng Si Un, começou por lamentar o facto de nas escolas não se leccionar este tipo de conteúdos. Assim, esta exposição serve para que “os alunos possam aprender melhor [o que é a segurança nacional] e mostrar que eles também são chineses e têm de amar o nosso país”. “Como cidadãos chineses aqui em Macau, também têm responsabilidade pela segurança nacional”, disse. A.V.