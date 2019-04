Apenas 22 % das associações recenseadas apresentaram boletins para o Colégio Eleitoral

Song Man Lei, presidente da CAECE, fez um apelo às pessoas colectivas para que procedam ao Registo do Representante que assina o Boletim de Prepositura, primeiro passo formal para a candidatura ao colégio eleitoral que elege o Chefe do Executivo. Até ontem, apenas 22% das associações recenseadas haviam indicado um representante, o prazo termina a 23 de Abril. A juíza confirmou ainda que os 12 deputados de Macau à APN, membros inerentes da Comissão Eleitoral, estão impedidos de se candidatarem à eleição do Chefe do Executivo, aqui se incluindo Ho Iat Seng.

Cláudia Aranda

Até ontem, e desde 8 de Abril, apenas 22% das pessoas colectivas e associações recenseadas haviam manifestado interesse em indicar um representante responsável por assinar o boletim de prepositura, o primeiro passo formal para a candidatura à Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo, cujo prazo termina a 23 de Abril. Ontem, a presidente da Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo (CAECE), Song Man Lei, confirmou que os 12 deputados de Macau à Assembleia Popular Nacional (APN), membros inerentes da Comissão Eleitoral, estão impedidos de se candidatarem à eleição do Chefe do Executivo. O presidente da Assembleia Legislativa, Ho Iat Seng, é um destes 12 deputados de Macau à APN, tido como potencial candidato a próximo Chefe do Executivo. “Conforme a lei, se for membro da comissão eleitoral não se pode candidatar à eleição de Chefe de Executivo”, afirmou a juíza.

Song Man Lei preferiu não tecer comentários sobre o “caso concreto” de Ho Iat Seng. “Acho que não convém falar sobre um caso especifico, porque ainda não recebemos nenhuma pessoa que já tenha mostrado o seu interesse em ser candidato, mas se a pessoa é o membro do colégio eleitoral ou são titulares de principais cargos, então, conforme a lei eles têm de se demitir do seu cargo”, referiu a juíza.

Os deputados de Macau à APN têm até 6 de Junho, 10 dias antes das eleições para apresentarem a sus identificação à CAECE, através do cartão de deputado na APN, e registarem-se como membros da Comissão Eleitoral. Na ausência de um dos 400 membros, é necessário proceder à sua substituição, dentro do respectivo sector e conforme as regras que lhe são aplicáveis, explicou a juíza.

De acordo com a lei eleitoral, de 2004, “perde a qualidade de membro da Comissão Eleitoral o membro por inerência que deixe de desempenhar as funções de deputado de Macau à Assembleia Popular Nacional”. Sendo que, “o deputado de Macau à APN substituto deve, até três dias antes da data da eleição do Chefe do Executivo, apresentar uma cópia do cartão de deputado de Macau à Assembleia Nacional Popular e a sua identificação completa à CAECE; ou, em caso da dissolução legal desta, ao SAFP para efeitos de registo”. A data para a eleição do Chede de Executivo não está ainda marcada, conforme disse Song Man Lei, adiantado que será comunicada assim que for estabelecida.

Song Man Lei fez um apelo às associações e pessoas colectivas para que não esperem até ao fim do prazo, para procederem à entrega do Boletim de Registo do Representante que assina o Boletim de Prepositura. Seguir-se-á a apresentação das candidaturas, de 24 de Abril a 7 de Maio. A eleição dos membros da Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo, composta por 400 membros provenientes de quatro sectores, está agendada para 16 de Junho.

A juíza confirmou que a CAECE recebeu, no dia 22 de Abril, o boletim do representante na Comissão Eleitoral dos deputados à Assembleia Legislativa eleitos como representantes dos seus pares na Comissão Eleitoral e respectivas informações, mas que em relação aos outros sectores, a CAECE ainda não recebeu “nenhuma informação”.

Os 14 representantes dos membros de Macau no Comité Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês também são escolhidos pelos pares, mediante sufrágio interno, à semelhança dos representantes dos deputados à Assembleia Legislativa, e dos representantes dos membros do órgão municipal (IAM), que são eleitos pelos membros em funções do órgão municipal.