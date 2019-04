Taxa sobre sacos de plástico aprovada na generalidade

A Assembleia Legislativa aprovou na generalidade, a proposta de lei que prevê a aplicação de uma taxa sobre os sacos de plástico no território. Alguns deputados defenderam, no entanto, que a medida não é suficiente para combater o uso de plástico excessivo na cidade, com uma das maiores densidades populacionais do mundo e mais lixo ‘per capita’ do que Tóquio. Neste sentido, vários parlamentares pediram ao Governo o alargamento da restrição a outros materiais, tais como a esferovite e as películas aderentes – abundantes nos supermercados – e mais medidas no âmbito da protecção ambiental.

Alguns criticaram o Executivo pela apresentação tardia da proposta de lei, recordando as directivas já lançadas anteriormente pelas Nações Unidas ou pelo Parlamento Europeu sobre o plástico descartável. A directiva europeia prevê a proibição de colocação de plásticos no mercado até 2021. Em Portugal, o Governo já anunciou que pretende antecipar os prazos da UE sobre plásticos descartáveis e eliminar já no segundo semestre de 2020. “Esta proposta de lei anda a passo de caracol”, criticou o deputado Sulu Sou, referindo que “há ainda muitas imperfeições quanto à redução do uso de sacos de plástico” em Macau.

O secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, atribuiu o atraso à exigência dos regulamentos administrativos. “Levam muito tempo”, sublinhou o responsável, que pediu ainda uma mudança dos hábitos e comportamentos da sociedade. A proposta de lei prevê “o fornecimento de sacos de plástico nos actos de venda a retalho seja efectuado obrigatoriamente a título oneroso”, através de “um preço a fixar por despacho do Chefe do Executivo”.

Estava em cima da mesa a cobrança de uma pataca por cada saco de plástico, mas Raimundo do Rosário mostrou-se relutante sobre a eficácia deste valor, admitindo que o Governo pode vir a impor um valor maior. A cobrança aplica-se a “todos os tipos de sacos de plástico”, mas a lei prevê excepções “por razões de higiene e segurança”, nomeadamente em casos de “medicamentos e alimentos não devidamente embalados”.

Vários deputados e activistas têm vindo a exigir medidas legislativas de protecção ambiental, em especial sobre o plástico descartável. No final de Agosto, uma petição contra o uso deste tipo de plástico reuniu milhares de assinaturas. Em resposta, o Governo prometeu “aprofundar gradualmente” o trabalho legislativo sobre protecção ambiental. “Macau é uma cidade tão pequena e produz tanto lixo. O Governo tem de atacar este problema”, disse à Lusa uma das responsáveis pela petição, Annie Lao.