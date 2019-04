Sulu Sou, preocupado com vigilância excessiva do Governo, recorda George Orwell

O deputado Sulu Sou questionou o papel do Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais na monitorização de dados pessoais passíveis de serem consultados pelo Governo, e pediu alterações na legislação para proteger a privacidade das pessoas. Segundo o democrata, o poder de vigilância do Governo está a aumentar e há quem acredite estar perante o romance de George Orwell “1984”.

“Nos últimos anos, o poder de vigilância do Governo tem crescido rapidamente. Algumas pessoas acham que é como o romance ‘1984’”, afirma Sulu Sou, numa interpelação escrita que será entregue hoje na Assembleia Legislativa. O deputado diz que o alcance da vigilância tem de ser monitorizado cuidadosamente e sugere que Macau siga o exemplo da União Europeia (UE) no que diz respeito à aplicação de um regulamento de protecção de dados pessoais.

O deputado começa por dizer que, “ainda que algumas medidas de vigilância possam ajudar a combater crimes, estas medidas podem estar a violar a privacidade das pessoas”. Então, diz Sulu Sou, “o alcance da vigilância tem de ser monitorizado cuidadosamente”.

O deputado lembra que a Lei de Protecção de Dados Pessoais tem por base o enquadramento legal da UE. “As leis da UE e a nossa Lei de Protecção de Dados Pessoais estipulam que, quando as autoridades levam a cabo a vigilância ou a intercepção das comunicações, tem de ser por motivos estritamente necessários e proporcionais”, recorda, acrescentando que, no entanto, o Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais não tem tido em consideração a privacidade dos cidadãos e que não existe um padrão para avaliar a necessidade e a proporcionalidade dessas medidas.

“No ano passado, durante a consulta pública da lei da Intercepção e Protecção de Comunicações, o gabinete [para a Protecção de Dados Pessoais] usou um baixo padrão para a protecção da privacidade, apesar de este padrão ser considerado inconstitucional pela UE por não proteger adequadamente a privacidade”, refere o deputado, dando depois o exemplo da lei dos táxis, onde se prevê a captação de imagem e som no interior dos veículos, que, segundo o Governo, ficarão armazenados numa “caixa preta”, apenas podendo ser acedidos pelo director da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) em caso de queixa. O deputado diz agora que “o gabinete nunca questionou a necessidade e a proporcionalidade para a captação de imagens dentro dos táxis”.

“A Lei da Protecção de Dados Pessoais existente em Macau está em vigor há 15 anos e até o antigo chefe do gabinete admitiu que a lei não acompanhou o progresso da tecnologia”, conclui a interpelação do parlamentar, que questiona: “O gabinete tem vindo a apoiar medidas para expandir o poder da vigilância. Como é que o gabinete pode voltar a ter a confiança do público para defender a privacidade?”.

Sulu Sou pergunta ainda como é que o Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais monitoriza a utilização de dados por parte do Governo e como é que determina o que é que é necessário e proporcional. “O que é que o gabinete vai fazer se descobrir que foram tomadas medidas que não tenham sido apropriadas?”, questiona. Por fim, Sulu Sou volta a falar da ligação da legislação de Macau à UE, que implementou, em Maio de 2018, o Regulamento Geral sobre a Protecção de Dados, que tem como objectivo reforçar a protecção das informações pessoais dos europeus. “Há algum plano para alterar a Lei de Protecção de Dados Pessoais existente para que siga este exemplo para uma maior protecção?”, questiona o deputado.