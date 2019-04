Portugal deve afirmar a sua liderança na CPLP perante a China, diz Carlos Melancia

Trinta e dois anos após a declaração conjunta entre Portugal e a China para a transferência de Macau, o ex-governador do território Carlos Melancia defende que Lisboa deve afirmar junto de Pequim a sua liderança da CPLP. Melancia admite que a proximidade de Portugal a Macau “nunca foi suficiente e hoje está pior do que esteve no passado”. O ex-governador defendeu ainda que Portugal deve insistir no ensino da língua e do Direito português, procurando aproveitar o potencial do Campus Universitário da ilha da Montanha.

A 13 de Abril de 1987, Lisboa e Pequim assinaram a Declaração Conjunta Sino-Portuguesa sobre a Questão de Macau, que previa um 1999 como a data da transferência da administração do território. Hoje, 32 anos depois da declaração e 20 anos após a transferência da administração, Carlos Melancia admite que Portugal mantém Macau no esquecimento político. “Portugal tem vindo a desprezar a potencialidade” que a sua ainda presença em Macau representa, num contexto em que Pequim quer transformar o território numa plataforma de ligação aos países de Língua Portuguesa, disse em entrevista à Lusa o antigo governador de Macau Carlos Melancia.

“Teoricamente quem lidera esse processo da CPLP [Comunidade dos Países de Língua Portuguesa], na minha perspectiva é mais Macau e a China, por detrás de Macau, em termos formais, do que Portugal em termos objectivos. Claro que de vez em quando acabamos por fazer coisas”, afirmou. “Na prática o que quero dizer é que a sede da CPLP está em Macau”, graças ao peso de que a China tem nos vários países da organização.

Para o antigo governador, Portugal tem de afirmar a sua presença diplomática em Macau “para dar um ar de que lidera a potencialidade que a China reconhece que existe” na CPLP, defendeu. Pequim olha para a CPLP como um património de origem portuguesa” e Lisboa deve afirmar essa autoridade natural, disse, recordando que a “China é dos poucos países do mundo capaz de racionar a cinquenta anos”. Por isso, “a China olha para os portugueses como os senhores que têm ‘know how’, têm a Torre do Tombo e institutos e pessoas que têm conhecimento dos recursos mineiros de Angola e outros” países, salientou.

Neste contexto, Portugal deve tirar partido disso, defendeu. “Se é a China que de facto bate palmas em relação à existência da CPLP, nós temos que fazer um esforço para mostrar que, de facto, tem razão para o fazer e que de facto nós temos conhecimentos suficientes para ajudar a essa ligação e tirar partido disso”, reafirmou. Carlos Melancia lembrou ainda que a expansão que o português tem tido nos últimos anos na China tem a ver com a relação de Portugal com os países lusófonos.

O ex-governador de Macau, Carlos Melancia, defendeu ainda que Portugal deve insistir no ensino da língua e Direito português, procurando aproveitar o potencial do Campus Universitário da ilha da Montanha, até 2049, a data final do período de transição. “O ensino do português é um trunfo relativamente importante em termos formais”, afirmou em entrevista à Lusa o antigo governador de Macau, agora com 92 anos, 32 anos depois da assinatura por Portugal e China da Declaração Conjunta sobre o processo de transferência do território para a administração chinesa.

Carlos Melancia, que foi nomeado após o acordo entre Pequim e China, referiu que “o ensino do português, não só em Macau, mas em Xangai, em Pequim e outros lugares, cresceu três ou quatro vezes mais”, do que nos anos em que esteve como governador do território. Apesar do trabalho do Camões, que “fez algum esforço” ainda “se pode fazer mais” pelo ensino do português.

Além disso, há a questão da arquitectura legal do território, de matriz portuguesa: “Não faz sentido deixarmos lá o nosso Direito e não haver o ensino do Direito”. “Não é todos os dias que aparece um campus universitário com a dimensão do de Macau e nós fazemos de conta que assobiamos para o lado”, salientou.

“Na altura em que era governador tomei a iniciativa de propor a criação da Universidade da Taipa. Eu sempre pressupus haver uma predisposição do lado chinês, não só para manter o português, mas também os direitos de raiz portuguesa até 2049”, referiu. “O que significa que, neste momento, depois de o Governo Central chinês ter decidido fazer o campus universitário na Ilha de Montanha”, obteve-se “a expansão da universidade que nós concebemos”, disse.

Carlos Melancia, foi governador de Macau de 1987 a 1990, e deixou o cargo na sequência do designado caso do Fax de Macau, relacionado com negócios à volta da construção do aeroporto do território, acabando depois por ser absolvido nos tribunais portugueses. Lusa