Mecanismo para formação contínua de professores de português em estudo

Decorreu na passada quarta e quinta-feira, em Lisboa, a quarta reunião da Subcomissão da Língua Portuguesa e Educação. Discutida foi a possibilidade de estabelecimento de um mecanismo efectivo para formação contínua de professores de língua portuguesa de Macau, com as instituições de ensino superior portuguesas. Ambas as partes sinalizaram as potencialidades de Macau para se assumir como plataforma distribuidora de competências entre a China e os países de língua portuguesa, particularmente ao nível do ensino do português, refere uma nota divulgada pela Direcção dos Serviços do Ensino Superior.

Na reunião foi referido que as negociações com vista à renovação do Protocolo entre o Ministério da Educação de Portugal e o Instituto Confúcio, relativo à cooperação para o ensino do mandarim no ensino secundário português, encontram-se praticamente concluídas, esperando-se que este venha a ser celebrado no âmbito da visita de Marcelo Rebelo de Sousa à China.

Nesta reunião foi também assinalado o progresso das negociações com vista à assinatura do Memorando de Entendimento sobre o Reconhecimento Mútuo Automático de Graus Académicos e Diplomas de Ensino Superior. A assinatura do memorando deverá acontecer por ocasião da Comissão Mista, diz o comunicado.

Relativamente à mobilidade de estudantes e professores, está previsto, a partir de 2020, o alargamento do período de estudo dos alunos da RAEM em países de língua portuguesa, e foram ainda discutidos possíveis mecanismos para reforçar o intercâmbio de estudantes e docentes do ensino superior entre Portugal e a Macau.

No comunicado é referido também que a subcomissão enalteceu os recentes dados sobre o ensino da língua portuguesa em Macau, “que denotam uma tendência crescente e uma significativa generalização do ensino da língua portuguesa”.

A.V.