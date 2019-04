Dia internacional do Jazz é celebrado com The Bridge, Groove Ensemble 2 e Beto Ritchie

O Jazz Club de Macau celebra este ano o Dia internacional do Jazz no bar Splash do Four Seasons Hotel, no Cotai. A festa acontece a 30 de Abril, a partir das 19 horas, com o jazz das bandas The Bridge e Groove Ensemble 2 e a actuação a solo pelo músico Beto Ritchie, dedicada aos ritmos da bossa nova.

Cláudia Aranda

O Dia Internacional do Jazz é celebrado este ano pelo Jazz Club de Macau com uma noite preenchida com o som clássico das bandas The Bridge e Groove Ensemble 2 e os ritmos da bossa nova pelo músico Beto Ritchie. “Falámos com os músicos locais, os que estão disponíveis e que estão mais ligados ao clube, que alinharam em actuar neste evento. O Dia Internacional do Jazz é um evento que está a ser organizado pelo clube em colaboração com o Four Seasons, que cede o espaço”, explicou ao PONTO FINAL Miguel Khan, vice-presidente do Jazz Clube de Macau. O bar Splash do Four Seasons Hotel, no Cotai, acolhe o evento, a 30 de Abril, a partir das 19 horas. A entrada custa 150 patacas, que dão direito a um ‘food voucher’ que permite ser trocado por comida e bebida, e estacionamento grátis.

The Bridge, a antiga banda residente do Jazz Club de Macau, vai actuar, esperando-se que com alguns dos seus membros mais reconhecidos como Phil Reavis, saxofone tenor, Humphrey Cheong, saxofone soprano, Armando Araújo, na bateria, José Chan, no baixo, e Ramon Joaquin, na guitarra. Fundada em meados dos anos de 1980 por amantes do jazz de várias nacionalidades, a banda formada no antigo espaço do Jazz Clube de Macau, onde actuava aos fins-de-semana, agrupa no seu repertório os ritmos clássicos de John Coltrane, Stan Getz, Wes Montgomery, António Carlos Jobim, consolidando as suas actuações com os chamados Standards do Jazz, Mainstream, Fusion e Pop Jazz.

José Chan, geralmente divide-se entre a banda residente The Bridge e o Groove Ensemble, que integra músicos como o saxofonista Paulo Pereira. Junto com nomes como Rico Tang, Matthew Li, Cheong Ka Hou e Humphrey Cheong, tanto a banda The Bridge como o ‘ensemble’ foram presença habitual das sessões que animaram as noites de domingo no LMA (Live Music Association) durante mais de um ano. A acrescentar-se às bandas de jazz vai estar Beto Ritchie, um dos três elementos do grupo indie-rock de Macau, Turtle Giant, completado por Fred Ritchie e António Conceição (‘Kico’). A solo, e ao vivo, Beto Ritchie tem sido presença habitual do Duffy’s Pub Macau. No Dia Internacional do Jazz, o elemento dos Turtle Giant, que normalmente assume a bateria, vai agarrar na guitarra e tocar clássicos da Bossa Nova.

No dia 30 de Abril, que é uma terça-feira, véspera de feriado, pode acontecer que “por razões de trabalho um ou outro membro das bandas possa não comparecer”, explicou Miguel Khan. Mas isso não vai impedir que a música aconteça. Depois, e “conforme a festa começa a animar, já falámos com muitos músicos e esperamos que o pessoal compareça para se juntar à ‘jam session’”, acrescentou o vice-presidente do clube.

Miguel Khan explicou que o clube, fundado em 1985, não tem organizado muitas actividades, pelo que este evento é a acção mais relevante por enquanto dedicada a celebrar o jazz. “Não temos tido muitos concertos nem actividade ultimamente e arranjamos este dia para o fazer, esperando que um dia possamos fazer algo maior”, afirmou, sublinhando que os membros da associação mantêm o desejo de encontrar uma sede para o clube, que proporcione um espaço para os músicos tocarem. Mas que é uma realidade difícil de concretizar. “Em Macau não está fácil arranjar espaços que sirvam, para além de termos que lidar com situações como as rendas [altas] e as leis do ruído, que limitam muito as possibilidades. Mas temos essa vontade, essa esperança, isso tudo continua vivo”, sublinhou Miguel Khan.