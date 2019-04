Acentuam-se as desigualdades nos rendimentos dos agregados familiares

Nos últimos cinco anos, a desigualdade na distribuição das receitas dos agregados familiares acentuou-se, indica o relatório do inquérito aos orçamentos familiares, divulgado na sexta-feira, segundo o qual “aumentou o número de agregados com rendimento relativamente baixo”. Ainda assim, as receitas dos agregados familiares aumentaram 14,1%, ao passo que as despesas aumentaram 3,6%.

André Vinagre



Foram reveladas na sexta-feira as conclusões do Inquérito aos Orçamentos Familiares. Os resultados apontam para um agravamento das desigualdades no que toca à distribuição das receitas dos agregados familiares de Macau, com o índice Gini a aumentar 0,01 pontos comparativamente com os números de há cinco anos, uma situação “previsível”, para Albano Martins. Segundo os dados revelados pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), registou-se um aumento das receitas, bem como das despesas dos agregados familiares.

A última vez que foi feito este inquérito aos orçamentos familiares foi em 2012/2013. Na altura, o índice Gini, que mede as desigualdades na distribuição das receitas numa escala entre 0 e 1 – em que 0 corresponde à completa igualdade e 1 corresponde à completa desigualdade – era de 0,35. Agora, este índice aumentou para os 0,36. Segundo a DSEC, “as principais razões da subida do índice Gini foram o envelhecimento populacional e a redução da dimensão média dos agregados familiares”. Assim, conclui o relatório, “aumentou o número de agregados com rendimento relativamente baixo”. Este inquérito indica ainda que, excluindo a assistência e os subsídios do Governo, o índice seria agora de 0,40, “o que indicia uma maior eficácia da intervenção do Governo no melhoramento da distribuição da receita dos agregados familiares”.

Face a 2012/2013, a despesa mensal dos agregados familiares de Macau aumentou 28,5% para um total de 6,79 mil milhões de patacas, crescendo 9,4% em termos reais, ou seja, sem contar com os efeitos da inflação. Quanto à despesa média mensal de cada agregado familiar, verificou-se um aumento de 3,6% para as 35.488 patacas. Quase metade das despesas dos agregados familiares (48,8%) tiveram como destino a habitação, combustíveis e produtos alimentares.

Em 2017/2018 registou-se uma receita total mensal dos agregados familiares de Macau de 10,62 mil milhões de patacas, o que se traduz num aumento de 20,5% em termos reais. Em média, por cada agregado familiar, a receita média foi de 55.497 patacas, o que reflecte uma subida de 14,1%. Já a receita disponível média ficou-se pelas 52.314 patacas, o que significa um aumento de 12,7%.

Este inquérito contabilizou 191.273 agregados familiares em Macau, mais 10.199 em relação a 2012/2013, um acréscimo de 5,6%. Destes, 23.109 agregados familiares residiam em habitação económica e 12.637 em habitação social, aumentando, respectivamente, 22,4% e 96,2% em relação a 2012/2013. Há ainda 155.527 agregados que residiam em habitação privada, menos 4,7% relativamente ao último inquérito. O número médio de membros por agregado familiar passou dos 3,05 para os 3,04. Os agregados familiares com um e dois membros totalizavam 74.559, tendo aumentado 8,2% desde há cinco anos. Os agregados familiares idosos, em que todos os elementos tinham mais de 65 anos, eram de 18.223, o que mostra um aumento de 65,8% em relação ao último inquérito.

“ESSE ÍNDICE JÁ SE DEVIA TER AGRAVADO HÁ MAIS TEMPO”

Na opinião de Albano Martins, o aumento do índice Gini era previsível: “Na minha opinião, esse índice já se devia ter agravado há mais tempo”. O economista explicou ao PONTO FINAL que, ainda que Macau tenha um dos maiores PIB per capita do mundo, “é uma das terras que tem uma maior desigualdade na distribuição do rendimento”. “Há aqui pessoas que ganham milhões ao lado de pessoas que nem ao salário mínimo têm direito”, afirmou.

“A maior parte da distribuição dessa riqueza faz-se para quem tem maiores rendimentos, portanto, a distribuição é desproporcionada. Quem tem menos passa a ter menos percentagem nessa distribuição”, refere Albano Martins, acrescentando que “é natural que Macau tenha esse índice a tornar-se cada vez mais afastado do zero”.

O índice Gini aumentou, ainda que as receitas dos agregados familiares de Macau tenham aumentado numa maior proporção em relação às despesas. Albano Martins explicou que “a economia continua a crescer, é natural que haja mais fontes de rendimento, mas isso é o valor médio, não necessariamente o valor dos extremos”.

Para o economista, Macau não vai conseguir resolver os desequilíbrios: “Numa sociedade onde há uma pensão que é miserabilista, que são cerca de 3.750 patacas por mês para um reformado, onde não há uma contribuição da entidade patronal capaz de satisfazer uma pensão de reforma sustentável, como é que o Estado vai conseguir, alguma vez, resolver este problema? Não vai conseguir”, antecipa Albano Martins.