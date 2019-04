TUI considera demissão de dois bombeiros “excessiva e desproporcionada”

O Tribunal de Última Instância (TUI) considerou que as penas de demissão adoptadas pelo secretário para a Segurança contra dois funcionários do Corpo de Bombeiros (CB) foram excessivas e desproporcionadas. Em causa estava a condenação de um subchefe e de um chefe assistente do CB, o primeiro pela prática de três crimes de gravações ilícitas e o segundo pela prática de um crime de obtenção, utilização ou disponibilização ilegítima de dados informáticos e de um crime de devassa da vida privada. No acórdão, o colectivo de juízes entendeu que as penas aplicadas não eram suficientes para “atingir os fins da reposição do prestígio das Forças de Segurança”, sublinhando os anos de experiência dos bombeiros que são “um bem inestimável para a população”.

Os dois bombeiros tinham interposto recurso junto do Tribunal de Segunda Instância (TSI) contra a demissão aplicada pelo secretário para a Segurança. O subchefe do CB venceu o processo, mas Wong Sio Chak acabou por recorrer para o TUI, enquanto que o TSI negou provimento ao recurso do chefe assistente que, por sua vez, levou o caso até à última instância. No primeiro caso, o TUI negou provimento ao recurso, mantendo a decisão do TSI que anulou a punição da pena de demissão. No segundo caso, o tribunal concedeu provimento ao recurso e anulou o acto recorrido.

O TUI justifica a decisão tendo em conta que os crimes foram cometidos fora do exercício das funções dos bombeiros. “Sopesando as vantagens e os inconvenientes da aplicação das penas de demissão, essas respectivas aplicações não eram necessárias para atingir os fins da reposição do prestígio das Forças de Segurança. As suas experiências de bombeiros, com largos anos de serviço, são certamente um bem inestimável para a população, já que outras penas há que podem contribuir para aquele desiderato”, pode ler-se no acórdão.