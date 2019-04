Pedidos da Novo Macau para AL investigar caducidade do terreno do Parque Oceanis duplamente rejeitados por Ho Iat Seng

A Associação Novo Macau endereçou dois pedidos à Assembleia Legislativa para acompanhar o processo da declaração da caducidade do terreno do Parque Oceanis, ambos rejeitados. Ho Iat Seng considera que tal não cabe no raio de acção do hemiciclo, mas a associação insiste que o órgão legislativo não deve fugir às suas responsabilidades.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Ho Iat Seng rejeitou pela segunda vez um pedido da Associação Novo Macau para a Assembleia Legislativa (AL) dar acompanhamento ao processo “demorado” de declaração da caducidade do terreno do Parque Oceanis. Novamente, o líder do hemiciclo justificou a decisão por considerar que não cabe ao órgão legislativo investigar estes assuntos, ainda que, na segunda carta, a associação tenha solicitado que a AL tomasse as medidas que considerasse necessárias para acompanhar o caso. Rocky Chan, membro da direcção da Associação Novo Macau, insiste que a AL não se pode esquivar às suas responsabilidades e argumenta que, se o processo de audição for conduzido pelo hemiciclo haverá uma maior transparência do que se o caso for investigado, por exemplo, pelo Comissariado Contra a Corrupção (CCAC).

“Na AL existe uma Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Terras [e Concessões Públicas] que tem o poder de realizar uma audição para forçar o Governo a apresentar provas e respostas. Nós achamos que é apropriado pedir aos deputados para começar uma investigação acerca do atraso do Governo em reclamar o terreno”, defendeu Rocky Chan, em declarações ao PONTO FINAL. Ademais, acrescentou o membro da direcção da Novo Macau, responsável por esta petição, um processo conduzido no hemiciclo obrigaria a uma maior transparência. “Se o processo for na AL será mais transparente e o público poderá conhecer mais detalhes. O nosso objectivo é aumentar o nível de transparência para o público”, afirmou.

Questionado sobre a possibilidade de apresentação de uma queixa junto do CCAC, Rocky Chan diz que esta não é a intenção da Novo Macau, pelo menos para já, e insiste na responsabilidade do órgão legislativo. “A AL deve assumir as suas responsabilidades e não evitar uma e outra vez questões sensíveis. Por isso ainda estamos a pensar em formas de fazer com que a AL cumpra com as suas responsabilidades”, referiu o democrata. Essas formas, adiantou, passam por utilizar os poderes que Sulu Sou, vice-presidente da Novo Macau, tem enquanto deputado, sem especificar futuros passos. “Ainda estamos a discutir”, frisou, ressalvando que a maioria dos legisladores são “pró-Governo”. “Claro que nós podemos pedir ao nosso representante [Sulu Sou] para fazer tudo o que puder na assembleia, mas a questão é que a maioria dos membros da assembleia é pró-Governo. Fazemos o que podemos, mas não será fácil ter sucesso”, lamentou.

Na primeira petição, entregue no hemiciclo a 9 de Janeiro, a Associação Novo Macau criticava o processo por ter sido “estranhamente longo” e conduzido sem transparência, apontando que existiam “muitos problemas questionáveis e, até, más condutas”. Nesta primeira carta, rejeitada por Ho Iat Seng a 1 de Fevereiro, a associação pedia que o órgão legislativo investigasse o caso, algo que o presidente da AL considerou estar “fora dos limites de acção” da assembleia, tendo remetido o caso para as “autoridades competentes”. A 5 de Março, a Novo Macau enviou nova missiva, desta vez pedindo à AL para “fazer aquilo que considerar necessário para dar acompanhamento [ao caso]”. A 27 de Março, Ho Iat Seng voltou a rejeitar o pedido “utilizando a mesma razão”. “Ele repetiu que a AL não tem autoridade legal para investigar e que os motivos do atraso devem ser determinados pela autoridade competente”, indicou a associação num comunicado ontem divulgado.

A Associação Novo Macau defende ser “errado” sugerir que a AL não tem esta autoridade e critica Ho Iat Seng, potencial candidato a próximo Chefe do Executivo, por “enfraquecer a autoridade da AL e o poder de monitorizar as futuras e a actual administração”. “Em todo o mundo é normal que uma assembleia investigue assuntos de interesse público, mas, em Macau, é um tabu sugerir sequer tal investigação. A AL deturpou a lei para enfraquecer a sua própria posição”, acusa o organismo.

O terreno onde estava planeado vir a nascer o Parque Oceanis, localizado junto ao actual Hotel Regency, na Taipa, foi concedido, em 1997, à empresa Chong Va, que tem como administrador e director-geral o ex-deputado Fong Chi Keong, por 25 anos. No entanto, o contrato determinava que o aproveitamento do lote deveria acontecer dentro de 36 meses, prazo este que foi posteriormente prorrogado até 11 de Março de 2011 no final de 1998. Só a 12 de Dezembro do ano passado é que o Chefe do Executivo declarou a caducidade do terreno que tem uma área superior a 130 mil metros quadrados.