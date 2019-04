Funcionários públicos apresentaram 10 queixas no ano passado

No ano passado, os funcionários públicos apresentaram um total de 10 reclamações através do Regime de Gestão do Tratamento de Queixas Apresentadas por Trabalhadores dos Serviços Públicos, das quais duas não foram registadas. A comissão responsável pelo tratamento destas queixas apresentou ontem à secretária para a Administração e Justiça o relatório de 2018. Este documento indica que as queixas apresentadas estão relacionadas não apenas com questões laborais, mas também com relações interpessoais dos trabalhadores.

Foram recebidas, em 2018, 10 reclamações através do regime de queixas. Destas, duas não foram registadas. As restantes foram registadas e confirmadas, das quais quatro foram apresentadas à Comissão de Gestão do Tratamento de Queixas Apresentadas por Trabalhadores dos Serviços Públicos e as outras quatro foram apresentadas aos respectivos serviços públicos. Até 31 de Dezembro do ano passado, esta comissão estabeleceu 157 contactos com os respectivos serviços e trabalhadores que apresentaram queixa, por telefone ou pessoalmente, tendo estabelecido uma média de 19,6 contactos para cada queixa.

Os dados constam no relatório anual da Comissão de Gestão do Tratamento de Queixas Apresentadas por Trabalhadores dos Serviços Públicos, ontem apresentado à secretária para a Administração e Justiça. No documento é referido que, como as queixas apresentadas não estão apenas relacionadas com o trabalho, mas também com as relações interpessoais dos trabalhadores, a causa das questões é “complexa”.

A comissão afirmou que, de um modo geral, os serviços públicos reconheceram que a criação do regime de apresentação de queixas permitiu resolver os conflitos dos trabalhadores no local de trabalho. Alguns funcionários que recorreram a este mecanismo consideraram que o tratamento dado às queixas foi imparcial e que lhes foi prestado apoio e atenção atempadamente. O comunicado ontem divulgado não especifica o teor das queixas apresentadas.