Deputados pedem implementação mais rápida do aumento do salário mínimo

Os 180 dias propostos pelo Governo para a entrada em vigor do aumento do salário mínimo parecem excessivos para a 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, que pediu ao Executivo para reduzir este prazo. Sem hipótese de ser aprovada está a proposta dos Operários de remunerar o trabalho extraordinário com 32 patacas por hora, remetida para uma futura revisão da lei laboral.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

A 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) entende que o prazo de 180 dias para a entrada em vigor do aumento do salário mínimo é demasiado longo e pediu ao Governo para reconsiderar. Esta foi a única alteração sugerida pelos deputados que reuniu consenso entre eles, ao diploma que abrange apenas os seguranças e trabalhadores de limpeza dos prédios de habitação. Na semana passada, os Operários tinham apresentando uma proposta para que o trabalho extraordinário fosse remunerado com 32 patacas por hora, mas, como explicou ontem Chan Chak Mo, presidente da 2ª Comissão Permanente da AL, isto implica uma revisão à lei laboral. Algo que o Governo prometeu, mas sem se comprometer com datas.

Após a entrada em vigor da lei do salário mínimo, os patrões terão 180 dias para aumentar os vencimentos dos trabalhadores de limpeza e de segurança na actividade de administração predial. Isto de acordo com a proposta de lei original do Governo, que prevê um aumento de 30 patacas por hora para 32, de 240 patacas por dia para 265 e de 6.240 patacas por mês para 6.656. No entanto, os deputados consideram que este prazo é demasiado longo e pediram ao Governo para o reduzir, sem terem apresentado uma alternativa. “Vamos esperar pela decisão do Governo. O que não vamos aceitar é mais de 180 dias. A comissão espera que este prazo possa ser reduzido”, afirmou Chan Chak Mo.

O deputado disse ainda que, com o aumento do salário mínimo, podem também ser aumentados os preços a cobrar pelos condomínios, um alerta já deixado por vários deputados durante a aprovação na generalidade desta proposta de lei. “Isto tem a ver com a operação das empresas de administração. Uma vez aumentado o valor do salário mínimo, [isto] vai afectar também o preço do condomínio”, considerou o presidente da comissão, acrescentando que “os proprietários precisam de algum tempo”. “Mas a comissão espera que possa ser o mais rápido possível, não pode ser mais do que 180 dias”, reiterou.

Sobre a proposta apresentada à 2ª Comissão Permanente da AL, na semana passada, pelos deputados dos Operários, para que as horas extraordinárias fossem pagas a 32 patacas, Chan Chak Mo explicou que “o Governo disse que esta proposta não tem nada a ver com horas extras”. Isto porque o cálculo do trabalho extraordinário está definido pela Lei das Relações de Trabalho e qualquer alteração implica uma revisão deste diploma. “[O Governo] só vai rever esta proposta no futuro. Não apresentou nenhum calendário, só disse que vai rever a lei laboral”, disse o deputado. “Os representantes do sector laboral não refilaram. Entendem que é legal, mas não é justo. Mas se querem mudar temos que aguardar pela revisão da lei laboral”.