A ligação directa entre o cérebro e a mão de Leonardo, Rafael e Michelangelo

Antes das obras de Leonardo da Vinci, de Rafael ou de Michelangelo, há o desenho como trabalho preparatório. “Sem o desenho, a Renascença não teria acontecido”, afirma Sarah Vowles, curadora da exposição “Desenhos da Renascença Italiana do British Museum”, inaugurada ontem no Museu de Arte de Macau. Até porque o desenho “é a ligação directa entre o cérebro e a mão, imediatamente no papel”, descreve.

Texto: André Vinagre

Fotografia: Eduardo Martins

Escolher entre uma pintura e um desenho? “Ah, os desenhos, sempre os desenhos”, responde sem hesitar Sarah Vowles, curadora da exposição “Desenhos da Renascença Italiana do British Museum”. “Com os desenhos nós ficamos tão mais próximos dos artistas, é muito mais íntimo”, justifica a britânica ao PONTO FINAL. A exposição, inaugurada ontem, conta com 52 desenhos de 42 artistas da Renascença, onde se incluem Leonardo da Vinci, Rafael e Michelangelo, e estará no Museu de Arte de Macau (MAM) até 30 de Junho. “Esta é uma oportunidade muito rara para ver estes desenhos antes de eles voltarem às caixas”, lembra a curadora.

A exposição está dividida em seis secções: a figura humana, o movimento, a luz, os trajes e panejamentos, o mundo natural e as narrativas. Estas secções “ajudam a focarmo-nos nas diferentes partes dos trabalhos dos artistas”, todas elas “muito importantes na Renascença”. Na secção sobre a figura humana é possível descobrir um estudo preparatório para o “Juízo Final”, da Capela Sistina, um fresco de Michelangelo. Neste desenho, o artista estuda as figuras humanas que, na obra final, se irão transformar em anjos. Leonardo da Vinci, por seu lado, explora a figura humana através de duas caricaturas de um homem e de uma mulher idosa. São “diferentes formas de representar o humano”, explicou Sarah Vowles durante a visita guiada feita para a imprensa. O movimento é dado por “Hércules e o Centauro”, de Rafael. A terceira secção é a luz: “Os artistas usam diferentes técnicas, podem começar com um papel já colorido e depois podem usar giz branco ou toques de tinta branca para sugerir luz”. Luz, essa, que também representa o divino e a espiritualidade, explica a curadora da exposição. Nas três secções finais, trajes, mundo natural e narrativas, são mostrados trabalhos de Domenico Ghirlandaio, Taddeo Zuccaro e Ticiano, por exemplo.

Antes de Macau, esta exposição esteve na cidade chinesa de Suzhou. A digressão asiática desta mostra encerra-se nestas duas cidades: “Depois de Macau, eles voltam para Londres e depois logo se vê se haverá mais, mas só haverá tempo para mais uma exposição, depois teremos de parar porque os trabalhos são demasiado valiosos”, diz a curadora do British Museum. Isto porque, explica, há um limite de tempo para expor estes desenhos, “num período de dez anos, os desenhos só podem estar expostos por um período de 12 meses”. Então, “esta é uma oportunidade muito rara para ver estes desenhos antes de eles voltarem às caixas por mais dez anos”.

Todos os desenhos expostos em Macau vêm da colecção do British Museum. “O interessante nestes trabalhos é que eles tiveram de ser preservados de maneira especial ao longo do tempo porque são pedaços de papel que sobreviveram durante 500 anos, o que é muito incomum, já que o papel é muito delicado”, refere a britânica.

“O DESENHO É A BASE DE TODA A ARTE NA ÉPOCA DA RENASCENÇA”

Michelangelo, Rafael e Leonardo, alguns dos maiores nomes da Renascença, “ajudaram a moldar a maneira como nós vemos o mundo hoje em dia”, lembra Sarah Vowles. “Quando pensamos em arte, pensamos imediatamente nestes artistas”, acrescenta.

“O que vemos aqui são, na sua grande maioria, trabalhos preparatórios. Muitas das vezes conseguimos perceber para que trabalho é que é a preparação e às vezes não, infelizmente”, explica a curadora, comentando: “Às vezes ele [o artista] está a explorar como compor uma pintura, ou como desenhar uma figura ou quer explorar como mostrar uma figura em movimento. São tudo coisas que ele tem de reunir num trabalho final. Isto é um teste. Vemo-los a trabalhar a sua imaginação e é isso que torna tão incrível, porque é quase como se estivéssemos a ver pelos olhos dos artistas enquanto pensam”. “Dá-nos uma relação íntima entre o espectador e o artista que viveu há mais de 500 anos e isso é incrível”, indica.

Para Sarah Vowles, “o desenho é a base de toda a arte na época da Renascença, não só na pintura, mas também escultura e na arquitectura, sem o desenho, a Renascença não teria acontecido”. A curadora afirma: “O processo do desenho é o processo da criatividade. É a ligação directa entre o cérebro e a mão, imediatamente no papel. Dá um espaço muito fértil aos artistas para brincarem com as suas ideias”.

Os desenhos, na Renascença, começam como trabalhos de preparação para outras obras e, por vezes, são apenas desenhos espontâneos, sem objectivo concreto, apenas “uma maneira de explorar uma ideia, não para um quadro em particular, apenas para compreender o mundo”.

Quanto aos materiais usados pelos artistas, a curadora explica que os desenhos são, maioritariamente, feitos em papel. “Há artistas que usam caneta e tinta, giz, aguarela, e também uma técnica muito delicada chamada ‘metalpoint’, que é como um lápis cuja ponta foi mergulhada em prata derretida e usada num papel especial, o que cria linhas incrivelmente bonitas”, destaca.

E qual o favorito da curadora? “Adoro todos”, responde. Ainda assim, confessa: “Eu adoro o Michelangelo que trouxemos à exposição de Macau, porque exemplifica o que há de tão extraordinário em Michelangelo como artista, mostra o poder da figura nua, é uma celebração do corpo humano na sua forma mais espiritual”. “É técnica e artisticamente uma coisa linda”, descreve, referindo-se ao estudo para o Juízo Final.

RAFAEL, MICHELANGELO E LEONARDO PARA MOSTRAR A ARTE OCIDENTAL

O British Museum tem dois milhões de desenhos em papel. Como é que se reduz a exposição a 52 obras? “Nós queríamo-nos focar na Renascença italiana, temos uma das melhores colecções de desenhos da Renascença italiana do mundo e queríamos que nomes como Rafael, Leonardo e Michelangelo pudessem estar acessíveis, para que as pessoas não tão familiarizadas com a arte europeia ouvissem falar neles”.

“Começámos a pensar nas pessoas que não estão familiarizadas com a arte ocidental, como é que poderíamos apresentá-la de maneira acessível. Houve algumas peças que escolhi porque achei que as pessoas na Ásia poderiam reagir bem e achá-las interessantes”, sublinhou Sarah Vowles, dando um exemplo: “Há um trabalho sobre a produção de seda que eu achei que pudesse ter interesse devido ao historial da seda na China”.

Sarah Vowles vai dar uma palestra no MAM, amanhã pelas 15 horas. “Vou dar algum contexto histórico sobre a Renascença, a situação política e a filosofia, dando uma oportunidade para que as pessoas tenham um melhor conhecimento sobre a Europa que produziu estas peças de arte”, indica.