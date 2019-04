Sulu Sou contra eleição de Chefe do Executivo por “pequeno círculo de 400 membros”

O deputado pró-democrata Sulu Sou não se candidatou como representante dos deputados à Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo por uma questão de coerência com os princípios por si defendidos, que promovem o sufrágio universal na eleição do Chefe do Executivo. O deputado explicou ontem aos jornalistas que tomou essa decisão depois de debater o assunto com a Associação Novo Macau. “Abordei o assunto com a minha associação, se deveria candidatar-me ou não, a razão principal para a minha decisão de não me candidatar tem a ver com este nosso principio do sufrágio universal”, afirmou. “Por muitos anos a minha associação lutou pelo sufrágio universal na eleição do Chefe do Executivo”, sublinhou.

A lista dos deputados eleitos como representantes dos seus pares na Comissão Eleitoral do Chefe do executivo foi tornada pública pelo deputado Sulu Sou, que a divulgou na sua página de Facebook, e na qual adicionou um comentário manifestando-se contra a eleição de Chefe do Executivo por um “pequeno círculo de 400 membros”

Dessa lista constam os nomes de deputados como Angela Leong, Agnes Lam ou José Pereira Coutinho, que passam agora a integrar a lista dos 22 representantes de deputados à Assembleia Legislativa, eleitos por sufrágio interno, para o quarto sector, da Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo composta por 400 membros provenientes dos referidos quatro sectores.

“Na última eleição para a Assembleia Legislativa, muitas pessoas votaram em nós, apoiaram a democracia e o sufrágio universal, eles votaram na Associação Novo Macau, portanto nós temos essa responsabilidades de representar esses eleitores e mandar um sinal claro ao público de que somos contra o pequeno círculo eleitoral para a eleição do Chefe do Executivo”, frisou Sulu Sou. “Tal como postei no Facebook, espero um dia votar para o Chefe do Executivo juntamente com todos os cidadãos de Macau”, disse.

C.A.