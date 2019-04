Sónar Hong Kong regressa para mais uma maratona de música e tecnologia criativa

O festival Sónar de música electrónica e experimental, criatividade e tecnologia, fundado em 1994 em Barcelona, volta a Hong Kong este sábado, para 15 horas de música e dezenas de actuações distribuídas por cinco palcos, exteriores e interiores, no Parque de Ciência. Ontem já só havia disponível o SónarPass, que permite o acesso apenas até às 22h45. O festival prolonga-se até às 3 horas da manhã.

Cláudia Aranda

claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

Os bilhetes inteiros (SónarPass + Late Night Pass) para a terceira edição do Sónar de Hong Kong, que dão acesso às actividades do festival do meio dia até às três da manhã, este sábado, 13 de Abril, já estão esgotados. Mas ainda há passes (SónarPass) para os espectáculos ao ar-livre e dentro de portas, entre o meio dia e as 22h45, de sábado. Este ano o festival, que se mantém no mesmo espaço, no Parque de Ciência (Hong Kong Science Park), introduziu estas duas modalidades de bilhetes, custando 880 dólares de Hong Kong os bilhetes para as 15 horas de música, e 680 o passe até às 22h45.

A estrela internacional Thundercat vai encabeçar o programa do SonarVillage, o maior palco ao ar livre do festival. Stephen Lee Bruner – aka Thundercat – é tido como um dos talentos mais originais da música actual, o cantor-compositor e baixista reúne trabalho que abrange o funk dos anos 70, o R&B, soul e jazz. Com uma variedade de ‘shows’ e actuações de DJ durante todo o dia, o SonarVillage recebe também a banda AlunaGeorge, radicada em Londres, e os DJs JayMe, Sam Giles e Ivan Sit, presenças habituais dos clubes e festivais de Hong Kong. De Seul, na Coreia do Sul, vem também a DJ hy park hye jin. O SonarVillage completa-se com o som hipnótico e multicamadas de Simon Green, ou DJ Bonobo, do Reino Unido, já com seis álbuns gravados no Ninja Tune, incluindo Migration nomeado para os prémios Grammy em 2017.

A partir das 13h30, em simultâneo com o SonarVillage, arranca o som no SonarDôme, com Marco Yu, Zuckermann, Rewind, Visa, Youry, Fergus Heathcote, Yiannis, Club Kowloon e DJ Mengzy, tocando de house e techno ao funk e Hip-hop, a maioria com base em Hong Kong, e presenças habituais em clubes locais, Shenzhen ou Xangai.

Das 15 às 3 horas da manhã, o maior palco interior do festival, o SonarClub, vai manter a pista de dança animada com uma programação que inclui DJ’s de todo o mundo. Tocam no SonarClub a estrela da ‘label’ Sous Music, de Berlim, Anja Schneider, o inovador tecnológico britânico Benjamin Damage, a artista sonora chinesa Object Blue, baseada em Londres, Art Department, pioneiro da música electrónica no Canadá, com base em Toronto, e os DJ’s favoritos locais Finsent C e Miss Yellow – que já tocou no festival Clockenflap e no antigo Pacha Macau. A partir da uma da manhã entra o espanhol John Talbot, nascido em Barcelona.

A promover talentos em ascensão na música eletrónica e underground, o SonarLab apresenta desta vez os concertos de Mean Gurls Club, de Hong Kong, Scintii, de Taiwan, Hyph11E, de Xangai, o britânico Gaika, e fecha com o hip-hop electrónico de Ryan Hemsworth ft. Yurufuwa Gang, do Canadá.

O auditório futurista do Parque de Ciência acolhe novamente o SonarComplex, um palco para artistas audiovisuais locais e internacionais. Entre os artistas que actuam no SonarComplex estão a produtora taiwanesa Sonia Calico e a colaboração criativa multidisciplinar de Hong Kong, Nerve x pink;money. A par da música, o festival oferece um programa de experiências de tecnologia criativa na secção Sónar + D, incluindo workshops práticos organizados pelos principais pioneiros criativos sobre como, por exemplo, construir sintetizadores e mesas de som de bolso. Há, também, espaço para palestras na área da indústria tecnológica, além das actuações audiovisuais e de artes multimédia. No MarketLab, os visitantes podem experimentar novos produtos e protótipos, desde os mais recentes aplicativos e dispositivos até inovações digitais e instrumentos musicais.