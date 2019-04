Sete queixas contra guias turísticos ilegais e zero acusações, por dificuldade de prova

Os guias turísticos locais queixam-se que não têm o trabalho correspondente ao que seria de esperar com o aumento de excursões, pelo que depreendem que há concorrência desleal. A DST comunicou sete queixas entre Outubro e Março contra guias ilegais nas Portas do Cerco, e nenhuma na Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. Há três mil guias licenciados em Macau, dos quais mil estão em actividade.

Cláudia Aranda

claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

Sete queixas em cerca de seis meses contra a existência de guias turísticos ilegais em Macau nas Portas do Cerco, mas sem darem lugar a acusação ou sanção, por dificuldade em provar que há uma excursão e um guia ilegal, indicou a Direcção dos Serviços de Turismo (DST), ontem, à Comissão de Acompanhamento para os Assuntos da Administração Pública que se reuniu para seguir a fiscalização dos guias turísticos ilegais no posto fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, inaugurada a 23 de Outubro.

Os guias turísticos registados em Macau queixam-se que têm cada vez menos trabalho e justificam essa situação com a concorrência desleal de guias não licenciados.

“Hoje [ontem] tivemos resposta da DST, em relação à ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau não se registou nenhum guia turístico ilegal, a maioria verifica-se nas Portas do Cerco”, afirmou o deputado Si Ka Lon, que preside à comissão.

Entre 21 de Outubro a 31 de Março registaram-se sete reclamações contra a existência de guias ilegais. Neste período, realizaram-se 305 inspecções à Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, 164 inspecções às Portas do cerco, das quais 12 foram acções conjuntas com a PSP. Efectuaram-se, também, inspecções em ponto turísticos, 89 das quais nas Ruínas de S. Paulo. “Mas não se sancionou ninguém, nem se levantou processo”, frisou o presidente da comissão, citando os dados fornecidos pela DST. Os Serviços de Turismo justificaram a falta de processos com a dificuldade em definir “excursões ilegais” e “guias turísticos ilegais”, uma vez que os grupos quando chegam às Portas do Cerco, indicam que estão a fazer um passeio livre e, por isso, “é difícil sancionar esses guias ilegais”.

No entender dos deputados “é uma lacuna que existe em Macau”, mas, acrescentaram os membros da comissão, essa falha pode ser resolvida, em algumas situações, com a aplicação do regime jurídico das agências de viagem e da profissão de guia turística, que define as funções de guia turístico e a de “transferista”, enquanto profissional contratado pela agência que acolhe e acompanha turistas entre os postos fronteiriços e entre estes e os estabelecimentos hoteleiros.

Entretanto, o Governo já está a trabalhar na alteração da lei, “já passou a DSAJ [Direcção dos Serviços dos Assuntos de Justiça] e está quase a subir ao Conselho Executivo”, adiantou Si Ka Lon. A intenção é criar multas de “20 a 30 mil patacas”.

A DST tentou já dialogar com os serviços de cultura e turismo da China, cuja legislação “não exige que haja um guia turístico, apenas que haja um líder do grupo, mas as autoridades do interior da China estão a sensibilizar as agências de viagem para que tenham um guia quando chegam a Macau”, referiu Si Ka Lon, acrescentando que a China continental “é muito grande, e tem as suas dificuldades, também há agências ilegais ou não licenciadas”.

A DST adiantou à comissão que há três mil guias licenciados em Macau, “alguns são patrões, têm licença mas não exercem”, sendo que a DST prevê que haja mil guias em actividade. “Desde 2017, houve um aumento de excursões e mais de nove milhões de turistas entraram em Macau através de excursões. Se num ano há nove milhões de turistas, se cada excursão reúne 30 pessoas, então em média cada guia turístico deveria receber 30 excursões [por mês], mas os guias locais dizem que não conseguem tanto trabalho assim”, acrescentou Si Ka Lon.