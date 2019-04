Serviços de Saúde registam 14 casos de rubéola só em Abril

Desde o início de Abril até ontem, os Serviços de Saúde registaram 14 casos de rubéola em Macau. Desde o início do ano, foram registados, no total, 15 casos: dez homens e cinco mulheres. Há ainda uma grávida que, apesar de não estar infectada, está sob observação. Há menos de seis meses, a Organização Mundial de Saúde tinha declarado Macau livre da doença.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

São já 14 os casos de rubéola detectados pelos Serviços de Saúde desde o início de Abril até ontem. De Janeiro a Abril tinha sido registado um único caso da doença, cujos sintomas são semelhantes ao sarampo. “Esta situação significa que, em Macau, pode acontecer um surto pequeno”, disse ontem Lam Chong, chefe do centro de prevenção e controlo de doenças, em conferência de imprensa. Entre os 15 infectados ao longo deste ano, dez são homens e cinco são mulheres. Há ainda uma mulher grávida que, apesar de não estar infectada, está sob observação por ter estado em contacto com um dos pacientes. As idades dos infectados está compreendida entre os 21 e os 55 anos.

“A partir de Abril, os casos de rubéola aumentaram e, até agora, foram registados 14 casos. Esta situação significa que, em Macau, pode acontecer um surto pequeno”, referiu o responsável, acrescentando que, em Macau, 70% dos residentes, têm imunidade, enquanto 10% não tem qualquer imunidade, explicou o responsável. “Prevê-se que surjam mais casos nos próximos dias”, anteviu Lam Chong. O chefe de prevenção e controlo de doenças disse ainda que esta doença não se propaga tão facilmente como o sarampo, mas, ainda assim, não é possível prever o número de casos diagnosticados no futuro. Dos 14 casos, 11 são residentes de Macau e três são trabalhadores não-residentes.

Os 14 casos deram entrada no hospital Kiang Wu, tendo sido depois encaminhados para o Centro Hospitalar Conde de S. Januário. Dos casos registados em Abril, há dois casos de infecção colectiva, ambos em hotéis. Três pacientes estavam hospedados no hotel City of Dreams e outros quatro no Starworld. Os responsáveis explicaram que foi pedido aos funcionários dos hotéis que, ao detectarem sintomas, se dirijam ao médico e não continuem a trabalhar. Segundo Lam Chong, foi ministrada a vacina MMR, contra o sarampo, a rubéola e a parotidite aos profissionais de saúde e às crianças.

Lam Chong descreveu os sintomas da rubéola como semelhantes ao sarampo, sintomas de febre, erupções cutâneas e inflamação dos gânglios linfáticos. “Mas estes sintomas são mais ligeiros do que o sarampo”, ressalvou. “Não é necessário internamento, basta descanso em casa. Em três ou quatro dias a doença pode desaparecer”, acrescentou. Mui Po, médica assistente de obstetrícia e ginecologia no Centro Hospitalar Conde de S. Januário, apelou ao cuidado por parte das grávidas: “Temos de ter cuidado com as grávidas porque os fetos podem ser afectados. É possível ocorrer aborto e deficiências congénitas nos fetos, surdez, cegueira, doenças cardíacas, por exemplo”. “Apelo a que as grávidas façam exames antes do parto”, disse a clínica.

Recorde-se que, no fim de Outubro do ano passado, a Organização Mundial de Saúde (OMS) – Delegação do Pacífico Ocidental tinha declarado que Macau estava livre do vírus da rubéola. Na região do Pacífico Ocidental só outros quatros países estão livres do vírus: Austrália, Brunei, Nova Zelândia e Coreia do Sul.