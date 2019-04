Raimundo do Rosário defende divisão das candidaturas para habitação económica

Depois da reunião da 1.ª Comissão da Assembleia Legislativa, Raimundo do Rosário, secretário para os Transportes e Obras Públicas, adiantou que a intenção do Governo é separar as candidaturas para habitação económica: um concurso para T1 e outro concurso para T2 e T3. O governante disse ainda que será imposto um limite máximo de elementos de um agregado familiar que se candidate a um T1.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Ficaram ontem definidas as proporções para as quatro mil habitações económicas da Zona A dos novos aterros. Após a reunião da 1.ª Comissão da Assembleia Legislativa (AL), Raimundo do Rosário adiantou que 25% serão da tipologia T1, como já tinha sido avançado na reunião da passada terça-feira, 33% serão T2 e 42% T3. A intenção do Executivo passa por separar os concursos para T1 e os concursos para T2 e T3, estipulando um limite máximo no número de elementos de um agregado familiar que se queira candidatar a um T1. Raimundo do Rosário disse ainda que o preço destas habitações será “significativamente mais barato do que no mercado privado”.

Raimundo do Rosário começou por explicar que a proporção das tipologias das habitações económicas ficou definida com base numa avaliação que o Instituto de Habitação (IH) fez à situação actual e aos concursos anteriores, ressalvando que estas proporções podem vir a ser alteradas em futuros concursos.

“A nossa intenção é, no futuro, em vez de fazer um concurso geral para todos, fazer dois concursos: um para T1 e outro para o resto”, afirmou o secretário, explicando: “o que aconteceu no passado foi que, como o concurso era único, havia agregados com um número relativamente grande de pessoas que, como só estavam disponíveis T1, também aceitaram, então criou-se a situação de estar um número para além do razoável [de pessoas] num T1”. Na reunião da comissão “também foi dito que nos T1 deve haver um limite máximo, agregados com mais de três ou quatro pessoas não deveriam poder concorrer a T1”, disse Raimundo do Rosário.

O secretário diz esperar que o próximo concurso para habitação económica seja já com base na lei que está agora a ser discutida em sede de comissão: “É uma corrida que estamos a fazer. Estamos a fazer os possíveis para que, no mandato deste Governo, abramos o concurso para habitação económica, para estas quatro mil casas ali na Zona A. Nós gostávamos que esse concurso já fosse com base nesta lei que estamos aqui a discutir e, portanto, estamos a trabalhar no sentido de esta lei ser aprovada a tempo de poder ser utilizada no próximo concurso”.

Sobre os valores das fracções, Raimundo do Rosário adiantou que terão por base os custos, em três componentes: preço de construção, custo do terreno e custos administrativos. “O Governo não tira lucro nenhum disto, mas também não fica com prejuízo. Aquilo que o Governo despendeu pelas casas é o que as pessoas vão pagar pelas casas”, referiu. Não se comprometendo com valores, Raimundo do Rosário disse apenas que será um valor “significativamente mais barato do que no mercado privado”.

O governante aproveitou ainda para esclarecer que o projecto para estas habitações económicas não fica pronto este ano. “Li ontem algures que o projecto vai ficar pronto este ano. Não fica”, frisou. “Não é possível acabar sequer os projectos este ano, portanto, depois de concluído o projecto ainda têm de se iniciar os procedimentos dos concursos públicos para as obras”, referiu, apontando: “Para o ano, em 2020, haverá condições para iniciar a obra”.

Ho Ion Sang, presidente da comissão, referiu ainda que o preço de revenda destas habitações poderá vir a ser calculado com base na taxa de inflação e os donos terão voltar a vender as fracções ao IH. Segundo o presidente da 1.ª comissão, estas medidas serviriam para eliminar a possibilidade de investimento especulativo neste tipo de habitação. “As habitações [económicas] servem para resolver os problemas das pessoas”, concluiu.