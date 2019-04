Governo sugere construção de lago artificial em Lai Chi Vun

O Conselho do Planeamento Urbanístico ficou ontem a conhecer as duas propostas do Executivo para a zona marginal de Lai Chi Vun: um lago artificial ou um dique. Foram ainda apresentadas três sugestões para resolver o problema das cheias em Coloane, através da construção de comportas junto à ponte-cais.

Um dique e um lago artificial são as propostas do Governo para o ordenamento urbanístico da zona marginal de Lai Chi Vun. As duas sugestões foram ontem apresentadas no Conselho de Planeamento Urbanístico (CPU), juntamente com três outras soluções para resolver o problema das cheias em Coloane. A proposta de construção de um lago panorâmico junto aos estaleiros navais, recentemente classificados, foi a que reuniu maior consenso junto dos conselheiros, que consideraram que um dique iria destruir a paisagem daquele local. Li Canfeng, presidente do CPU e director das Obras Públicas (DSSOPT), explicou que os dois projectos ainda estão numa fase embrionária, carecendo de uma maior auscultação dos residentes, e, numa fase posterior, terá que ser pedida autorização a Pequim por estarem envolvidas áreas marítimas.

Na zona marginal de Lai Chi Vun, em frente aos estaleiros navais classificados em Dezembro como sítio, o Governo propõe construir um dique ou um lago artificial. A primeira proposta implicaria o alargamento do espaço marginal actualmente existente, acrescentando-se um corredor panorâmico e um passeio pedonal, sendo que a distância entre a actual e a nova linha costeira seria de 30 metros. A cota do topo do dique proposta é de 4,5 metros e a do murete de marés é de 5,4 metros. A segunda sugestão implicaria também a construção de um dique em frente aos antigos estaleiros navais, mas de forma a criar um lago panorâmico. O topo deste dique teria um acesso pedonal, ao pé do qual seriam construídas comportas para controlar o nível das águas.

O impacto no meio aquático classificado situado junto aos estaleiros navais, bem como na paisagem global, é, no caso do dique, relativamente maior do que no do lago. Por outro lado, esta segunda opção implica uma manutenção quotidiana mais complexa do que a primeira. Em ambos os casos, as propostas carecem dos pareceres técnicos dos ministérios competentes. “Precisamos de obter autorização do Governo Central porque tem a ver com a utilização da área marítima. Ainda não [pedimos autorização] porque precisamos, primeiro, de chegar a um consenso entre nós. Depois é que vamos apresentar ao Governo Central”, explicou Li Canfeng, em declarações aos jornalistas, à saída da reunião do CPU, sem avançar com orçamentos nem calendarizações.

Rui Leão considerou que a proposta do lago é a que “apresenta mais possibilidades de resolver o impacto urbanístico e visual que possa ter na vila”. “Se for construído um dique junto à margem actual vai ficar com uma parede de betão muito alta à frente. Isso terá um efeito bastante negativo. Vai completamente ofuscar e obscurecer a qualidade ambiental que existe actualmente, não só em Lai Chi Vun, como na Vila de Coloane”, alertou o arquitecto. Também Wu Chou Kit e Mak Soi Kun, ambos deputados, mostraram-se a favor da opção do lago. “Gosto mais do projecto dos dois lagos porque é mais um ponto que podemos visitar. Se optarmos pelo dique pode estragar a paisagem. Acho melhor o segundo projecto, mas temos que dar prioridade à preservação do património”, defendeu Mak Soi Kun, empresário ligado ao sector da construção civil.

SUGERIDA DESLOCALIZAÇÃO DA PONTE-CAIS DE COLOANE

Na reunião do CPU de ontem foram ainda apresentadas três medidas de protecção contra inundações junto à Ponte-cais de Coloane. A primeira passa pela construção de duas comportas, uma com a largura de 7,5 metros, a outra com 12 metros de largura e ambas de 2,9 metros de altura. No acesso aos cais seria construída uma parede orientadora e as comportas teriam uma caixa para os portões recolherem. A segunda proposta é semelhante à primeira, mas, neste caso, a abertura e o encerramento das comportas faz-se por motor hidráulico e estas estariam geralmente recolhidas na caixa de portões subterrânea. Nestes dois projectos, quando o nível das águas subir, as comportas fecham-se. Na terceira sugestão, o murete das marés seria construído com chapas e colunas metálicas amovíveis que, em situação normal, são guardadas num armazém.

Nas duas primeiras medidas, a abertura e o encerramento das comportas é automático e a operação é simples e rápida, mas, por outro lado, estas exigem a instalação na frente da Ponte-cais de Coloane de colunas permanentes, o que prejudica significativamente a paisagem. Este problema não se verifica com a terceira solução que, em contrapartida, obriga à criação de um armazém e a sua montagem e desmontagem é realizada manualmente.

Na discussão destas propostas houve conselheiros a propor a deslocalização da Ponte-cais de Coloane. Um deles foi Wu Chou Kit para quem a “relocalização é uma boa opção”. “Na verdade, se usarmos tanto comportas automáticas como amovíveis, há desvantagens. As comportas podem falhar e a água pode entrar. Será que o cais pode ser mudado para outro sítio?” sugeriu o engenheiro civil.

Um outro membro do CPU recomendou o alargamento do lago de modo a permitir a deslocalização da ponte-cais, argumentado que “a segurança é mais importante e a paisagem está em segundo lugar”. Opinião semelhante teve Chan Tak Seng: “Se conseguir preservar a paisagem, melhor, mas, se não conseguir, devemos dar prioridade à segurança dos cidadãos”, defendeu o vogal.

Em resposta, um representante do Instituto Cultural apenas recordou que a Ponte-cais de Coloane já é uma zona classificada. “Temos de analisar bem a hipótese de relocalização”, disse, defendendo a escolha da terceira medida. A favor desta solução esteve também Rui Leão, que defendeu ser “a mais inteligente e que funciona bem”. “Nas alturas do ano em que não há risco de cheias pode ser totalmente removida e fica-se com a frente de rio desimpedida e não tem impacto negativo”, apontou o arquitecto.