Coreia do Sul e Bélgica no arranque da Liga das Nações de voleibol feminino

A Liga das Nações da Federação Internacional de Voleibol Feminino (FIVB) vai arrancar em Macau a 28 de Maio com a Bélgica a defrontar a Coreia do Sul. No mesmo dia, a China, actual número dois do ‘ranking’ mundial, vai medir forças com a Tailândia.

Pedro André Santos

Pedrosantos.pontofinal@gmail.com

Falta mais de um mês para o evento mas em Macau já arrancaram os preparativos para a Liga das Nações de Voleibol Feminino da FIVB, que irá disputar-se no território entre 28 e 30 de Maio. A competição em si irá decorrer ao longo de seis semanas, com um total de 16 equipas, sendo que Macau está enquadrada na segunda semana da prova. As melhores cinco do total, juntamente com a equipa anfitriã, irão participar na fase final, em Nanjing. Na RAEM vão, assim, estar quatro equipas a disputar o acesso à fase final. Para além da China, presença habitual nos desafios no Fórum de Macau, estarão este ano a Coreia do Sul, actual número nove do ‘ranking’ mundial, a Tailândia (14ª) e a Bélgica (19ª).

A competição arranca dia 28 de Maio, às 15h30, com a Bélgica a medir forças com a Coreia do Sul, teoricamente mais forte. Mais tarde, às 19h30, entram em campo a China e a Tailândia. O jogo grande, entre as duas equipas mais cotadas, irá encerrar a prova de Macau a 30 de Maio, às 19h30.

No seu discurso, o presidente do Instituto do Desporto (ID), Pun Wen Kun, mostrou-se esperançado que as equipas em prova possam oferecer aos cidadãos e turistas “jogos sensacionais” que contribuam para “criar uma imagem saudável” de Macau. Questionado pelo PONTO FINAL sobre as expectativas para a edição deste ano, o responsável referiu que espera que seja “organizada com sucesso”, recordando os resultados positivos das edições anteriores, e que venha também incentivar a população a praticar este tipo de desporto.

“No ano passado vimos que o ambiente foi muito caloroso, espero que este ano os nossos trabalhos possam melhorar mais. Por exemplo, arranjámos lembranças para os espectadores”, disse também Pun Wen Kun, em declarações aos jornalistas após a conferência de ontem que serviu para fornecer informações sobre a competição relativamente à venda de bilhetes e também para assinalar, uma vez mais, a Galaxy Entertainment como patrocinador oficial do evento. Em termos competitivos, o presidente do ID referiu que a prova de Macau irá contar este ano com a presença da Coreia do Sul, “que é muito famosa”, afirmando estar “confiante que as quatro equipas possam jogar bem”.

Os bilhetes para a Liga das Nações de Voleibol Feminino da FIVB estarão à venda a partir de 16 de Abril.