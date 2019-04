Conselheiros alertam para perigo de deslizamentos na colina junto aos Jardins de Lisboa

Um projecto de construção de um hotel e vivendas no terreno localizado junto à Estrada de Sete Tanques, nos Jardins de Lisboa, na Taipa, levantou preocupações junto dos membros do Conselho do Planeamento Urbanístico (CPU) de um possível deslizamento de terras na colina que ali se encontra. A planta de condições urbanísticas determina a preservação da morfologia do solo, mas houve membros do CPU a alertar para o facto de, naquela zona, haver já queda de rochas. Um representante da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) explicou que o requerente terá que ser responsável pelas obras de consolidação do muro de suporte da colina, não estando previstas obras de escavação.

Uma das plantas de condições urbanísticas ontem discutidas no CPU foi a de um projecto de construção de um empreendimento nos Jardins de Lisboa, no terreno localizado junto à Estrada de Sete Tanques, na Taipa. Aqui está previsto nascer um hotel, vivendas e outros edifícios habitacionais, bem como um clube não especificado. A planta de condições urbanísticas ontem aprovada determina que a morfologia do solo deve ser preservada, à excepção de um dos lotes destinados à construção de vivendas. É ainda exigido ao requerente que se responsabilize pela concepção e execução das obras de estabilização dos taludes e pela construção dos muros de suporte, bem como deve manter a harmonia com a colina e adoptar medidas adequadas de arborização.

Estas exigências não foram, contudo, suficientes para os conselheiros. Wu Chou Kit disse ter verificado no local que “a colina está muito solta e há perigo de escorrer lamas”. “Já há redes ali a proteger, mas não adianta para nada porque há rochas a cair naquela zona,” alertou o deputado e engenheiro civil. Paul Tse defendeu que o Governo “tem de desempenhar um papel de liderança para resolver a situação”. “[O Governo] tem condições para liderar e proceder aos trabalhos de protecção da colina e da rampa?”, questionou o presidente da Associação de Construtores Civis e Empresas de Fomento Predial de Macau. C.V.N.