Rita Santos reeleita presidente do Conselho Regional das Comunidades na Ásia e Oceania

A comendadora Rita Santos, responsável pelo Circulo China, Macau e Hong Kong, foi reeleita presidente do Conselho Regional do Conselho das Comunidades Portuguesas da Ásia e Oceania, foi ontem anunciado. A reeleição de Rita Santos, que decorreu no âmbito da reunião anual do Conselho Regional da Ásia e da Oceania das Comunidades Portuguesas, na embaixada de Portugal em Pequim, foi decidida por unanimidade, de acordo com um comunicado. Na votação foi eleita também a vice-presidente, Sílvia Renda (círculo de Sydney), o secretário, Armando Jesus (China, Macau e Hong Kong) e os membros José Pereira Coutinho (China, Macau e Hong Kong) e Melissa Silva (Melbourne).

Numa “reunião prolongada” com o embaixador português em Pequim, José Augusto Duarte, os conselheiros discutiram vários assuntos relacionados com as comunidades portuguesas na Ásia e na China. “Foram passadas em revista matérias relacionadas com o bem-estar das comunidades, o emprego, a educação e assuntos de natureza consular”, lê-se na nota do gabinete dos Conselheiros das Comunidades Portuguesas.

Durante a reunião foi também discutido o programa do encontro do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, marcado para 28 e 29 de Maio próximo, em Lisboa.