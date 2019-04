Médicos não vão poder invocar objecção de consciência em casos urgentes

Só em casos urgentes em que não houver mais ninguém para socorrer o paciente é que um profissional de saúde não vai poder invocar objecção de consciência para oferecer tratamento médico. A violação desta regra pode resultar na inactividade do médico.

Catarina Vila Nova

O Regime Legal da Qualificação e Inscrição para o Exercício de Actividade dos Profissionais de Saúde, actualmente em discussão em sede de comissão, prevê que os profissionais de saúde possam recusar actos médicos quando a prática entrar em conflito com os seus princípios éticos, morais, religiosos, filosóficos, ideológicos ou valores humanitários. No entanto, explicou Chan Chak Mo, presidente da 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL), a objecção de consciência não poderá ser invocada nos casos urgentes, em que a pessoa não possa ser socorrida por nenhum outro profissional de saúde. Nos casos em que o médico insistir na objecção de consciência, poderá ser punido com uma advertência escrita até à pena máxima de inactividade.

Um dos direitos previstos no Regime da Qualificação e Inscrição para o Exercício de Actividade dos Profissionais de Saúde é a recusa da prática de um acto da sua profissão “quando tal prática entre em conflito com a sua consciência e ofenda os seus princípios éticos, morais, religiosos, filosóficos, ideológicos ou valores humanitários”. Porém, determina o mesmo diploma, “a objecção de consciência não pode ser invocada em situação urgente e que implique perigo de vida ou grave dano para a saúde, se não houver outro profissional de saúde disponível a quem o doente possa recorrer”. Se, mesmo assim, o médico recusar tratamento, será iniciado um procedimento disciplinar pelo futuro Conselho de Profissionais de Saúde. “A sanção disciplinar pode ser uma advertência escrita, multa, suspensão do exercício até três anos ou inactividade. Aplica-se tendo em conta a gravidade da situação”, explicou Chan Chak Mo.

Outro ponto em discussão na reunião de ontem da 2ª Comissão Permanente da AL com o Governo foi a suspensão preventiva decidida mediante proposta do Conselho de Profissionais de Saúde e após despacho do director dos Serviços de Saúde. Esta medida será aplicada quando existir a possibilidade da prática de novas e graves infracções disciplinares e quando a instrução do caso possa ser perturbada de forma a prejudicar o apuramento da infracção disciplinar. A suspensão preventiva não pode ultrapassar os três meses, devendo o tempo que tiver durado ser descontado na sanção de suspensão que venha a ser aplicada.

Segundo explicou Chan Chak Mo, a suspensão preventiva “não é uma infracção, mas o Governo disse que é necessária porque, se não houver, pode resultar em mais vítimas”. “Esta medida preventiva é muito importante para suspender a actividade desse profissional. Em primeiro lugar vai suspender, depois investigar, e depois é que vai começar com os procedimentos disciplinares, mas não significa que há um facto consumado de infracção, porque ainda há que passar pelo processo de investigação”, acrescentou o deputado.