Mais de 40 milhões gastos em equipamentos para enfrentar época de tufões

Ma Io Kun, comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários (SPU), adiantou que, para fazer face à época de tufões que se avizinha, foram gastos 43,3 milhões de patacas em equipamentos. Ainda assim, as autoridades de Macau ainda estão à espera de receber os equipamentos comprados. O número foi avançado ontem, após reunião da estrutura da Protecção Civil.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Entre viaturas, botes e geradores de energia, por exemplo, o Executivo gastou 43,3 milhões de patacas em equipamentos para aumentar a capacidade de resposta em caso de tufões, disse ontem Ma Io Kun, comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários (SPU), à margem da reunião da estrutura da Protecção Civil. As autoridades estão agora à espera de receber os equipamentos comprados antes da época de tufões.

“Foram mais de 40 milhões para a aquisição desses equipamentos [de resposta em caso de tempestades]. Das viaturas adquiridas, destacam-se as viaturas anfíbias, que podem movimentar-se quando as inundações forem maiores”, frisou Ma Io Kun, acrescentando que foram também adquiridos botes a serem utilizados nas acções de salvamento, geradores de energia e motas de água. “Com o equipamento que adquirimos, agora reunimos condições para tratar de diferentes tipos de ocorrências”, disse. Os mais de 40 milhões de patacas foram gastos entre os vários serviços, como o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), Serviços de Alfândega, Corpo de Bombeiros e outros serviços de segurança pública, explicou o comandante-geral dos SPU.

As autoridades de Macau estão agora à espera de receber os equipamentos comprados antes da época de tufões: “Foram adquiridos [os equipamentos] e estamos a aguardar a sua chegada, procuramos recebê-los antes da época de tufões”.

Nos últimos dois anos foram gastos, no total, mais de 110 milhões de patacas. Ma Io Kun referiu que, a juntar aos 43,3 milhões de patacas gastos este ano, foram gastos, no ano passado, cerca de 70 milhões de patacas. “Antes da vinda do tufão Mangkhut, as corporações dos serviços de segurança fizeram muitos investimentos, cerca de 70 milhões”, disse, acrescentando que “se for necessário, vamos adquirir mais equipamentos”.

Ainda durante a intervenção na reunião da Protecção Civil, o comandante recordou a passagem do tufão Mangkhut por Macau, em Setembro do ano passado: “Não obstante o tufão Mangkhut ter causado graves ameaças à sociedade, os esforços empenhados pelos membros da estrutura de protecção civil tiveram reflexos na resposta ao tufão, tendo obtido resultados relativamente satisfatórios”. “Durante a passagem do tufão, os membros demonstraram apurado sentido do dever e elevada dedicação, quer nos trabalhos preparativos, quer nas acções de resposta e de rescaldo, especialmente os colegas da primeira linha, que colocam sempre em prioridade a vida e os bens da população”, afirmou o responsável. Para Ma Io Kun, 2018 “foi um ano importante para verificar a eficácia das medidas implementadas”.

O chefe de departamento do Instituto de Acção Social (IAS) presente na reunião, Tang Yuk Wa, confirmou que existem actualmente 17 centros de acolhimento de emergência para dar estadia temporária a quem necessite durante a passagem de tempestades. O representante do IAS recordou que, no ano passado, mais de 500 pessoas recorreram aos centros de acolhimento. “Este ano deverão ser menos porque as pessoas estão mais consciencializadas”, previu.

Lao Ieng Wai, chefe de divisão substituto da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG), confirmou que a previsão é de que, em 2019, Macau seja atingida por entre quatro a seis tempestades tropicais. A primeira das quais poderá chegar em meados de Junho. A época de tufões deverá terminar no início de Outubro.

CAIXA:

Simulacro “Peixe de Cristal” vai contar com 450 voluntários

Durante a reunião da estrutura de Protecção Civil, foram revelados mais detalhes sobre o próximo exercício de preparação para um cenário de tufão. O exercício, intitulado “Peixe de Cristal 2019”, vai realizar-se entre as 12 e as 18 horas do dia 27 de Abril e as inscrições para os voluntários que quiserem participar já estão abertas. “O objectivo é que a população participe”, referiu Tang Yuk Wa, chefe de departamento do Instituto de Acção Social, acrescentando que os voluntários deverão estar em boa forma física para participar. Depois da reunião, Ma Io Kun, comandante-geral dos SPU, adiantou que há 450 vagas para voluntários. “Para o exercício deste ano esperamos uma participação dos residentes para conhecerem melhor o funcionamento do plano”, disse. O simulacro de tufão vão acontecer em cinco zonas em simultâneo: Ilha verde, Fai Chi Kei, Porto Interior, Praia do Manduco e Coloane. A.V.