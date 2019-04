“HUSH!!” traz a Macau Steve Thornton, antigo percussionista de Miles Davis

A edição deste ano do festival de música “HUSH!! Concerto na Praia” vai acontecer entre os dias 28 de Abril e 1 de Maio na praia de Hac-Sá. Vão actuar músicos e bandas do Reino Unido, Japão e de Hong Kong, mas a figura do festival é Steve Thornton, antigo percussionista do músico de jazz Miles Davis.

O percussionista norte-americano vai colaborar com o também percussionista de Hong Kong Jun Kung, num espectáculo que acontecerá a 30 de Abril, entre as 19h30 e as 21h30, intitulado “A Relação Latina”. Além disso, Steve Thornton e Jun Kung vão ainda realizar um workshop de percussão para partilhar técnicas com os participantes. Steve Thornton fez parte da banda de Miles Davis entre 1984 e 1986 e colaborou com o músico, que morreu em 1991, no álbum de originais “You’re Under Arrest”. O percussionista colaborou ainda com Tracy Chapman, Herbie Hancock, Mariah Carey e Michael Jackson, por exemplo.

Este ano, o festival contará com três palcos especiais. O “Hot Wave”, que, segundo a organização, vai trazer “uma maratona enérgica de apresentações musicais”; o “Summer Chill”, onde vão actuar bandas que vão da electrónica ao folclore, passando pelo jazz; e o palco “GEG Upbeat Power”, que tem como missão “promover a cultura da música pop interpretada pela nova geração, contando com a actuação de dez bandas de músicos jovens”.

Alguns dos artistas internacionais que estarão presentes na praia de Hac-Sá são: SCANDAL, do Japão, Youngr, do Reino Unido, RubberBand, de Hong Kong, Phum Viphurit, da Tailândia, ManGoRise, da Hungria, e YOYO, de Hubei, na China. A música de Macau também fará parte do “Hush!!” com: aRiejohn, Evade, Forget the G, Scamper, Zenith, Sunset or Rise, Pyjamars, 206, Dr. Jen, 80 & tal, João Gomes e Banda, Concrete/Lotus, e:ch, Ghostly Park, Dat Trio , ASURA, Achun, Single Path, Loiz.P, Sleeping Forest, Rebel Rabbit, Super Guest, Ten.Ice, B_GEI3, Soulomix, Emo, Cageling e Banda da CPM.

A 1 de Maio, haverá ainda um outro workshop, intitulado “Introdução aos Instrumentos Musicais do Mundo”, que será orientado pelos membros da banda de Macau ASURA, que vão mostrar vários instrumentos populares de música folclórica, como o asalato de África, o didjeridu indígena da Austrália, o berimbau de boca, por exemplo.

A.V.