Gastronomia e National Geographic em destaque na 7ª Expo Internacional do Turismo

A 7ª edição da Expo Internacional de Turismo de Macau, que decorre entre 26 e 28 de Abril, no Venetian, cresce em área, orçamento e número de expositores. Adopta, pela primeira vez, o sistema de marcação prévia de encontros, e conta com um dia exclusivo para bolsas de contacto. A gastronomia volta a ter destaque, numa sessão educacional, co-organizada pela National Geographic, que coloca Macau a liderar a mudança para uma indústria alimentar sustentável.

Cláudia Aranda

claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

A directora dos Serviços de Turismo (DST), Helena de Senna Fernandes, anunciou ontem que a 7ª edição da Expo Internacional de Turismo (Indústria) de Macau (MITE, na sigla inglesa), que decorre entre 26 e 28 de Abril, no Venetian, expande este ano de uma área de 11 mil metros quadrados para o dobro, para um total de 22 mil metros quadrados. O número de expositores aumenta de 550 para 800, enquanto o orçamento engrossou de 16 milhões de patacas, em 2018, para 23 milhões de patacas este ano, parcialmente suportados pelo Governo. Até à data, “já está confirmada a participação de cerca de 430 empresas e entidades, de 450 compradores profissionais, oriundos de mais de 50 países e regiões, que aproveitam a plataforma da Expo de Turismo para impulsionar o intercâmbio e a cooperação regional e internacional e explorar oportunidades de negócio”, acrescentou a responsável.

Senna Fernandes assinalou também que, este ano, a Expo de Turismo adopta, pela primeira vez, o sistema de marcação prévia de encontros, e conta com um dia exclusivo para bolsas de contacto, “para gerar contactos mais direccionados, optimizando a qualidade e a eficácia dos encontros empresariais”. Os expositores e compradores podem fazer a marcação prévia no sistema antes de viajarem para Macau, para facilitar a realização de bolsas de contacto. “O sistema gera automaticamente a agenda de encontros, procurando-se conseguir contactos mais direccionados”, explicou.

O evento de três dias abarca sete destaques, entre os quais o Pavilhão de “Celebrações do 20º Aniversário do Estabelecimento da RAEM”, destinado a divulgar Macau, “sob o sucesso da prática do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’”, e o Pavilhão “Uma Faixa, Uma Rota”, destinado a promover parcerias de turismo entre países que aderiram à iniciativa. Este pavilhão conta com uma área de cerca de mil metros quadrados e 130 entidades e empresas de turismo expositoras oriundas de cerca de 35 países integrados na iniciativa, “que irão discutir e aprofundar a cooperação no âmbito da diversificação de produtos turísticos ao longo de ‘Uma Faixa, Uma Rota’”.

A gastronomia macaense volta a ter destaque na feira do turismo, à semelhança do ano passado, com a realização, em parceria com a National Geographic, de uma sessão educacional intitulada “Como Macau lidera a mudança para uma indústria alimentar mais sustentável e criativa na Ásia”. Revelou Senna Fernandes que esta vai constituir-se numa sessão focada “nos ingredientes locais” e na apresentação dos pratos à mesa “envoltos em vegetais” e outras forma “sustentáveis” de “embrulhar” a gastronomia.

Com vista a desenvolver “Itinerários Multi-Destinos na Grande Baía”, o Pavilhão Grande Baía “fornece as mais recentes informações sobre turismo multi-destinos na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau”. O pavilhão inclui as Ruas de Zhongshan, de Guangzhou e de Zhuhai, com venda de produtos culturais e turísticos. Durante a Expo de Turismo, a DST organiza ainda uma visita de familiarização para operadores turísticos da Malásia, da Indonésia, da Tailândia, de Singapura, das Filipinas, dos Estados Unidos da América e da região de Taiwan por um itinerário multi-destinos a Guangzhou, Zhaoqing, Jiangmen, Macau e Hong Kong.

De Portugal está previsto marcarem presença representantes da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo no Pavilhão da China e dos Países de Língua Portuguesa, que vai mostrar produtos dos vários países de língua portuguesa, entre outros. A 7ª Expo Internacional de Turismo (Indústria) de Macau decorre das 09 às 18 horas, a 26 de Abril, destinada a visitantes profissionais, e das 10 às 20 horas, a 27 e 28 de Abril, destinada ao público em geral.