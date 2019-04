Festival de Taiwan em Macau abre sexta-feira com música, cinema e leitura multilingue

Música, cinema, leitura e uma exposição celebram a diversidade linguística e cultural de Taiwan e Macau num evento que abre com um concerto de música étnica na Casa Memorial Dr. Sun Yat-sen. Em palco vão estar a cantora Sang Mei-Chuan e a sua tradição musical do povo Paiwan, a poeta e compositora Sirong Lo, que promove poesia cantada no dialecto chinês Hakka, além do cantor e compositor Ric Jan.

Já na sua quinta edição, o Festival de Taiwan em Macau, que celebra a diversidade cultural e linguística dos dois territórios, abre esta sexta-feira, 12 de Abril, com um concerto, entre as 19 e as 21 horas, na Casa Memorial Dr. Sun Yat-sen, em Macau, com entrada livre. Em palco vão estar três vencedores dos Golden Melody Awards, entre os quais a cantora Sang Mei-Chuan, com melodias inspiradas na antiga tradição musical do povo indígena Paiwan, de Taiwan. A ela juntam-se o cantor, compositor e produtor musical Ric Jan, distinguido com o prémio para o Melhor Cantor Masculino de Taiwan, e Sirong Lo, poeta, pintora, cantora e compositora, original de Miaoli, em Taiwan, premiada com o galardão de Melhor Cantora de Hakka e de Melhor Álbum em Hakka.

O Festival de Taiwan em Macau decorre até 21 de Abril, com uma programação que inclui os concertos, uma exposição, projecção de um filme, leitura de textos em várias línguas e a visita à Casa Memorial Dr. Sun Yat-sen, o médico e político que ajudou à implantação da República na China, e que foi o seu primeiro Presidente. A Casa Memorial Dr. Sun Yat-sen é a base do festival, que tem como tema “Sing Along with Taiwan Tone”.

A poesia da música

Sang Mei-Chuan é uma Paiwan da tribo Cavak, da zona de Pingtung, em Taiwan. O seu nome tribal “Seredew” foi-lhe atribuído pela mãe, significando “infecção”, que é também o nome do seu primeiro álbum, “Infection”, de 2018. Sang Mei-Chuan foi vencedora do prémio de Melhor Cantor Aborígene na 29ª edição dos Golden Melody Awards, em 2018, e foi convidada do Desert Song Festival – uma celebração de música e cultura do mundo que se realiza em Alice Springs, na Austrália. À imprensa australiana contou que, sendo a filha mais nova da família, comunicava com os pais apenas na língua de Paiwan. Foi nesta língua que aprendeu a primeira música que a mãe lhe ensinou, uma canção de amor, “Kinaiveljeleman”, que expressa “paixão à primeira vista”. A chegada à idade adulta coincidiu com a proibição do uso de línguas nativas, sendo que só recupera o direito de usar a língua materna mais tarde, quando se torna professora e começa a ensinar canções tradicionais, tendo trabalhado também como guia tribal e cantora em festivais.

Por sua vez, a poeta, cantora e compositora Sirong Lo é uma das poucas compositoras mulheres em Taiwan que gravaram músicas originais, tradicionais, em Hakka, dialecto de um grupo de migrantes da China. Sirong Lo canta sobre a feminilidade Hakka na Taiwan contemporânea. Os seus álbuns Everyday e The Flowers Beckon receberam diversos prémios como o Golden Melody, Golden Indie Music, Chinese Music e o Chinese Music Media Award.

O poder da música para comunicar

A exposição “As Línguas da Música de Taiwan”, entre 13 e 24 de Abril, das 10 às 17 horas, na Casa Memorial Dr. Sun Yat-Sen, apresenta fotografias de sessões de gravação de produções musicais, assim como capas e encartes de álbuns de editoras discográficas de Taiwan, mostrando a música escrita nas suas diversas línguas – o mandarim, Hakka e línguas aborígenes – e a singularidade musical de Taiwan. Explica a organização do festival que, através de um código QR, os visitantes poderão ter acesso gratuito a músicas e tutoriais musicais dos artistas Ric Jan, Sirong Lo e Seredew. “Em Taiwan, muitas línguas estão já extintas ou em risco de desaparecer, restando a esperança de que o poder da música possa comunicar a importância da preservação e revitalização linguística”, explica a organização.

No dia 14 de Abril, das 14h30 às 17 horas, é exibido o filme de 2013 “Forever Love”, realizado pela dupla Aozaru Shiao, nascido em 1976, em Taiwan, e Kitamura Toyoharu, nascido no Japão em 1974, descrito pela publicação “Screen Daily”, como “um romance comédia encantadoramente extravagante que faz uma homenagem afectuosa ao apogeu do cinema taiwanês no final dos anos 60”. O filme vai ser apresentado pelo realizador de Macau, Vincent Hoi, que em 2002 realizou o filme “Aim vs Peep”, a primeira longa-metragem local feita inteiramente por pessoas de Macau.

Leitura multilingue na Júbilo 31

Vai haver ainda uma sessão de leitura multilingue “Sons do Mar, Sons da Montanha, Sons da Cidade”, no dia 14 de Abril, entre as 15h30 e as 17h30, na livraria Júbilo 31 Books, na Rua de São Roque, número 31. O espaço, propriedade de Lin Hsiang Chun, especialista em cultura e folclore, proporciona a oportunidade para utilizadores de línguas, incluindo cantonês, português, patuá, japonês, Tao, Hokkien e Jinyun “partilharem as suas experiências pessoais sobre estas línguas em Macau. Incentivamos os participantes a trazerem os seus próprios livros ou a partilharem uma história na sua língua”, acrescenta a organização.

O Centro de Informação e Cultura Kwang Hwa promove o festival “para desenvolver o intercâmbio cultural entre Taiwan e Macau”, explicou uma porta-voz da organização ao PONTO FINAL. “Simbólico da migração e da mobilidade intercultural, o Oceano proporcionou a Taiwan e a Macau uma história rica”, desempenhando “um papel essencial na formação de suas línguas e da sua diversidade cultural”, acrescentou. “Acreditamos que este evento pode estimular o relacionamento e entendimento entre Taiwan e Macau”, rematou a porta-voz.