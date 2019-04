Estudo de viabilidade de taxa turística até ao final do 1º semestre

A Direcção de Serviços de Turismo (DST) está a realizar um estudo com vista a avaliar a viabilidade da aplicação em Macau de uma taxa turística, que deverá estar concluído até ao final do primeiro semestre deste ano, adiantou ontem a directora Helena Senna Fernandes. “Espero que que ainda durante o primeiro semestre nós possamos ter um estudo, da nossa parte não queremos deixar o assunto marinar muito tempo, para nós não é bom deixar o assunto em aberto”, disse a responsável. Senna Fernandes frisou que o Governo está aberto a diferentes ideias. Mas “temos que pesquisar primeiro e ver como é que está a resultar em diferentes mercados, por exemplo, se há mais resultados em Veneza, no Japão ou em outros locais”.

Neste momento, “é muito importante recolher mais informação ou realmente estudar melhor a viabilidade deste tipo de taxa, ou imposto, que tem que ser estudada em pormenor”, insistiu Senna Fernandes. A responsável acrescentou que os exemplos de taxas aplicadas por outros países e regiões estudados até agora, na maioria dos casos não se destinam a limitar ou não conseguem limitar o número de entradas de visitantes, sendo que, a maior parte dos exemplos, destina-se a encontrar fontes alternativas de receitas para serem aplicadas em melhoramentos de infra-estruturas. “Aqueles exemplos que percorremos não nos indicam que essa taxa vá resultar numa diminuição de turistas”, sublinhou, acrescentando que, em todo o caso, o estudo que está ser feito destina-se apenas a explorar as várias possibilidades.

Ainda em relação à capacidade de acolhimento de turistas, Senna Fernandes explicou que “o grande problema” é que, “durante as grandes festividades, entram muitos mais visitantes do que a média por dia, e é por causa disso que há muitas áreas que estão a sentir esta pressão dos turistas”. Para já, a estratégia é tentar fazer uma redistribuição de turistas, atraí-los para outros lugares. “Temos que inventar mais locais para as pessoas visitarem, da nossa parte, da DST, estamos a fazer o Museu do Grande Prémio”, referiu, ou iniciativas como as casas-museu da Avenida do Coronel Mesquita. “Isto vai ajudar a distribuir melhor as pessoas, por causa disso temos que inventar e providenciar mais possibilidades”.

Por outro lado, a DST lançou uma aplicação de telemóvel, em finais de Março, que permite fazer uma previsão do fluxo de pessoas em 20 pontos da cidade. “Claro que há algumas dificuldades em algumas zonas, por exemplo, toda a gente quer ir às Ruínas de S. Paulo”. Mas “acho que, passo a passo, vamos atingir melhores resultados, claro que ainda vai demorar”, admitiu. C.A.