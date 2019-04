Casos de sarampo são já 33

Os Serviços de Saúde revelaram ontem que mais uma pessoa foi infectada com sarampo, aumentando para 33 o número de casos. A última paciente é uma mulher de 32 anos, funcionária de um hotel, que se deslocou à China continental durante o período de incubação. Dos 33 casos diagnosticados, 15 são considerados importados e, nos restantes 18, as pessoas tiveram contacto com pacientes infectados. Lam Chong, chefe do Centro de Prevenção e Controlo de Doença, disse ontem que não há qualquer data para a chegada das outras 10 mil doses de vacina contra o sarampo encomendadas pelos Serviços de Saúde.

No passado dia 26 de Março, uma residente de Macau deslocou-se a Jiangmen. Na noite de 5 de Abril, a mulher de 32 anos apresentou sintomas de febre e recorreu ao Centro Médico Kon Chi, do Fai Chi Kei. Três dias depois começou a apresentar erupções cutâneas em todo o corpo, tendo recorrido ao Serviço de Urgência do Hospital Kiang Wu. O diagnóstico de sarampo foi ontem confirmado e a paciente ainda apresentava sinais de febre, mas o seu estado clínico é considerado estável. A mulher nasceu no interior da China e não é conhecido o seu historial de vacinação.

Com o diagnóstico desta residente, o número de casos de sarampo aumentou para 33. Destes, 15 tiveram um registo de viagem durante o período de incubação e 18 são casos em que as pessoas infectadas estiveram em contacto com os casos de sarampo no período de incubação. Destes 18 casos, oito são profissionais de saúde do Hospital Kiang Wu e dois são enfermeiros do Centro Hospitalar Conde de São Januário. Dos 33 casos, 29 já tiveram alta.

Ontem, à saída de uma reunião da Assembleia Legislativa, Lam Chong disse que não há uma data para a entrega das próximas 10 mil doses da vacina, depois de, na semana passada, terem chegado 5.400 unidades. “Anteriormente, o fornecedor comprometeu-se que as vacinas podiam chegar em três semanas. Mas, como aconteceu o surto de sarampo na Europa e noutras regiões, há uma grande procura. Por isso, até agora não temos uma data concreta para a chegada das vacinas a Macau”, explicou o chefe do Centro de Prevenção e Controlo de Doença.

Segundo o responsável, desde o dia 20 de Março, cerca de 4.200 adultos foram vacinados contra o sarampo, dos quais 1.600 são trabalhadores não-residentes. Lam Chong disse ainda que, diariamente, cerca de 22 adultos recebem esta vacina e cerca de metade é composta por trabalhadores não-residentes. C.V.N.