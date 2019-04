Argumento de desobediência civil não bastou para salvar líderes do Occupy da condenação

Benny Tai, Chan Kin-man, Chu Yiu-ming, Tanya Chan, Shiu Ka-chun, Tommy Cheung, Eason Chung, Raphael Wong e Ling Wing-tat respondiam em tribunal por vários crimes relacionados com distúrbios à ordem pública, na sequência do movimento Occupy Central, e foram ontem considerados culpados. Por cada acusação incorrem numa pena máxima de prisão de sete anos.

Catarina Vila Nova

Os nove líderes do Occupy Central foram ontem condenados em Hong Kong por distúrbios à ordem pública, naquele que foi o último julgamento relacionado com o movimento que, em 2014, paralisou o distrito financeiro da cidade. Entre os nove contam-se Benny Tai, Chan Kin-man e Chu Yiu-ming, conhecidos como o “Occupy Trio”, e que foram declarados culpados de conspirar para causar distúrbio à ordem pública. Na leitura da sentença, o juiz Johnny Chan Jong-herng considerou que os arguidos foram “inocentes” em acreditar que os protestos iriam fazer o Governo ceder nas reivindicações de sufrágio universal para o Chefe do Executivo e deliberou que o argumento de desobediência civil não pode servir como defesa para uma acusação criminal.

O resultado do julgamento foi conhecido logo de manhã no tribunal de West Kowloon: Benny Tai, professor de Direito, Chan Kin-man, professor de Sociologia, e Chu Yiu-ming, ministro da Igreja Baptista de Hong Kong, foram condenados pelo crime de conspiração para causar distúrbio à ordem pública. Tai e Chan foram ainda considerados culpados de incitar outros a causar distúrbio à ordem pública. Os deputados Tanya Chan e Shiu Ka-chun, os ex-líderes estudantis Tommy Cheung e Eason Chung e o activista Raphael Wong foram condenados por incitar pessoas a incitar outros a causar distúrbio à ordem pública e incitar outros a causar distúrbio à ordem pública. O ex-deputado Lee Wing-tat foi igualmente condenado por este último crime. Cada um enfrenta uma pena máxima de prisão de sete anos por cada crime. Se forem condenados a mais de três meses de prisão, Tanya Chan e Shiu Ka-chun podem perder os seus mandatos no Conselho Legislativo.

“NÃO É FUNÇÃO DO TRIBUNAL JULGAR OS MÉRITOS DA CAUSA POLÍTICA”

Na leitura da sentença, o juiz Johnny Chan Jong-herng afirmou que os arguidos foram “inocentes” em acreditar que uma reivindicação como o sufrágio universal para a eleição do Chefe do Executivo fosse concedida “da noite para o dia com um estalar de dedos”. “É igualmente inocente sugerir que um protesto em massa de milhares de pessoas podia ser dispersado da noite para o dia mesmo que viesse uma resposta positiva das autoridades”, disse o magistrado, citado pela imprensa local.

Chan rejeitou igualmente o argumento de desobediência civil apresentado pela defesa, ainda que este conceito seja reconhecido na RAEHK. “Por mais que os arguidos confiassem no conceito de desobediência civil, [isto] não constitui nenhuma defesa contra uma acusação criminal. Desobediência civil não é uma defesa na lei. Não é função do tribunal julgar os méritos da causa política por detrás da desobediência civil deste caso”, afirmou o juiz, na leitura da sentença de 268 páginas.

Conhecido o veredito, Gerard McCoy, advogado do “Occupy Trio”, pediu o adiamento do julgamento, que foi retomado ao início da tarde. Na segunda parte, o tribunal começou a ouvir os argumentos de mitigação de Benny Tai, Chan Kin-man e Chu Yiu-ming, com o seu causídico a classificar as intenções dos activistas como “altruístas”. “Estes são necessariamente casos excepcionais com motivações excepcionais”, afirmou McCoy, declarando que os seus constituintes pagaram “o preço da lei criminal por princípios éticos e intelectuais”. O julgamento continua hoje com os argumentos de mitigação dos restantes arguidos. Os nove continuam em liberdade, pelo menos até ao final da sessão de hoje.

“NÃO PODEMOS PARAR DE LUTAR POR UM FUTURO MELHOR PARA NÓS”

Sem surpresas foi como reagiu o activista Scott Chiang à condenação, em declarações ao PONTO FINAL. “Não penso que tenha sido um caso difícil para o tribunal porque o acto era claro e eles admitiram a desobediência civil. Mas, de um modo geral, cada vez mais casos são ambíguos e suspeitos e as pessoas estão a perder a confiança no sistema judicial”, afirmou o antigo presidente da Associação Novo Macau. “A sentença deve lembrar as pessoas que não podemos parar de lutar por um futuro melhor para nós”, instou o activista, que respondeu em tribunal no ano passado por desobediência qualificada na sequência de um protesto em 2016 e acabou acusado de reunião e manifestação ilegal.

Também a Amnistia Internacional de Hong Kong reagiu duramente à condenação, afirmando que “o Governo está a usar cada vez mais acusações como uma ferramenta política para atingir activistas pacíficos”. “O veredicto de hoje é um golpe esmagador na liberdade de expressão e protesto pacífico em Hong Kong. O Governo usou acusações vagas na sua perseguição implacável [dos nove líderes do Occupy Movement]”, acusou a organização não-governamental.