Serviços de Saúde elevam para 32 o número de casos de sarampo

Os Serviços de Saúde diagnosticaram ontem mais um caso de sarampo, elevando para 32 o número de ocorrências desde o início do ano, dos quais 14 são casos de sarampo importado. Entre os restantes 18 casos, oito são profissionais de saúde do Hospital Kiang Wu e dois do Centro Hospitalar Conde de São Januário, refere uma nota dos Serviços de Saúde. O organismo acrescenta ainda que 27 pacientes já tiveram alta. O novo caso foi diagnosticado num jovem residente de 21 anos, que estuda numa universidade em Inglaterra, de onde regressou no dia 3 de Abril. Na noite desse mesmo dia começou a apresentar os primeiros sintomas, tendo sido ontem admitido no serviço de urgência do Hospital Kiang Wu, que viria a confirmar a doença após a realização de exames. Os Serviços de Saúde acrescentam que, apesar de o paciente ainda ter febre, o seu estado clínico é “normal”.

Noutro comunicado emitido na noite de ontem, os Serviços de Saúde referem que foi feita uma pesquisa por amostragem de anticorpos contra o sarampo a empregados domésticos naturais das Filipinas, tendo ainda sido concluída a análise dos resultados da vigilância de anticorpos dos residentes contra a doença no primeiro semestre de 2018. De acordo com os resultados, estima-se que a proporção de trabalhadores filipinos com imunidade contra o sarampo seja de 94%, “o que é semelhante à imunidade contra o sarampo dos residentes com idade igual ou superior a 20 anos de idade”, refere a nota do Governo, acrescetando que “os resultados demonstram que o nível de imunidade contra o sarampo nos trabalhadores não-residentes e dos cidadãos de Macau é ideal”.