Serviços de Migração poderão ser chamados a identificar utentes de 1,4 milhões de cartões SIM

Para comprovar a identidade de utilizadores de cerca de 1,4 milhões de cartões SIM emitidos, os deputados da 1ª Comissão Permanente da AL sugerem o recurso aos Serviços de Migração. Por outro lado, os indivíduos responsáveis pela cibersegurança dos operadores privados que incorram nos crimes previstos vão poder ser recontratados, esgotados os períodos de impedimento de 5 e 10 anos. Estas são algumas das sugestões após discussão da nova versão do Governo da proposta de lei.

Os eventuais nomeados para o exercício de funções de principal responsável pela cibersegurança dos operadores privados de infra-estruturas críticas que incorram nos crimes previstos na proposta de Lei da Cibersegurança, poderão vir a ser reabilitados para liderar as operações depois de cumprirem a pena e após o esgotamento de um período de impedimento de cinco e 10 anos. “Essas matérias tornaram-se muito mais claras, em que essas pessoas que caem no âmbito em que foram condenadas podem ainda ter oportunidade de ser responsável principal”, adiantou Ho Ion Sang, presidente da 1ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL), que analisa na especialidade a proposta da Lei de Cibersegurança.

Os deputados mostraram igualmente preocupação com a comprovação de identidade dos utilizadores dos cartões SIM, abrangidos pela lei, que obriga ao registo de quem adquiriu os cartões na modalidade de pré-pago. Há mais de 1,4 milhões de cartões emitidos e, com a entrada em vigor desta lei, os utilizadores vão ter 120 dias para fazer o registo da sua identidade. A comissão sugeriu que o processo passe pelos Serviços de Migração, além dos Serviços dos Correios e Telecomunicações de Macau. “Provavelmente no futuro [os Correios] têm de entrar em contacto com os serviços de migração para saber se aqueles serviços podem dar mais dados para confirmar a veracidade dos dados de identificação”, sugeriram os deputados.

Para os deputados da 1ª Comissão Permanente, a nova versão da proposta de Lei de Cibersegurança entregue pelo Governo à AL define regras mais claras, nomeadamente no que refere ao papel da Polícia Judiciária (PJ). “Essas alterações ou melhoramento vão constar do nosso parecer, e devo dizer que nesta nova versão tonaram-se mais claras as matérias em relação à monitorização dos dados e também em relação à gestão de todas essas matérias”, assegurou o presidente da 1ª Comissão Permanente.

O texto da proposta de lei prevê que não possui idoneidade para o exercício de funções de principal responsável pela cibersegurança quem for condenado por tribunais da RAEM ou do exterior, por sentença transitada em julgado, em três situações: por crimes previstos na lei relativa à defesa da segurança do Estado, de 2009, por crime informático ou de falsificação de notação técnica, danificação ou subtração de notação técnica, devassa por meio de informática, aproveitamento indevido de segredo, violação de segredo de correspondência ou telecomunicações ou violação de segredo profissional e por qualquer outro crime punível com pena de prisão superior a cinco anos. “Só nessas três situações é que a PJ pode proibir a contratação dessas pessoas para os cargos de responsável principal ou substituto”, incorrendo os operadores numa violação de deveres caso procedam em contrário. “Para além dessas três situações, a PJ pode alertar os operadores de que neste momento, em relação a esta pessoa, existe um caso em curso no tribunal e pode emitir um parecer aos operadores privados sobre esta informação. Cabe aos operadores privados decidir se devem ou não contratar essa pessoa”, prosseguiu Ho Ion Sang.

PJ monitoriza apenas a “linguagem máquina”

Além disso, foi clarificada a questão da monitorização da PJ sobre o tráfego e as características dos dados informáticos, a qual deverá incidir “meramente sobre a linguagem máquina”, que consiste em cifras, que precisam de ser descodificadas para que o seu conteúdo possa ser interpretado, disse Ho Ion Sang. “Em relação à segurança das redes, tal como já referi, trata-se meramente de uma monitorização do fluxo e dos dados transmitidos”, não podendo os dados informáticos ser recolhidos ou “por qualquer forma serem descodificados”, a não ser mediante obtenção de autorização judicial, afirmou Ho Ion Sang. “É o que está previsto nesta proposta de lei (…). Se durante uma investigação houver fortes indícios da necessidade de recolha de provas e de aceder a dados, quer dados pessoais ou a dados informáticos, já está previsto na lei pedir autorização ao juiz para poder aceder a esses dados, já há um tratamento previsto na legislação vigente, esta proposta de lei não vai alargar as competências da PJ na recolha de dados”, afiançou Ho Ion Sang.

Ho Ion Sang adiantou que existem 118 entidades sob fiscalização, havendo 14 entidades públicas responsáveis por essa fiscalização. Com a entrada em vigor desta proposta de lei, a lista vai ser divulgada, assegurou.