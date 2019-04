“Programa de Críticos de Cinema” na Cinemateca a partir de Maio

Estão abertas as inscrições para a terceira edição do “Programa de Críticos de Cinema” da Cinemateca Paixão, que arranca em Maio e decorre até Outubro. O crítico de cinema Ka Ming, de Hong Kong, vai orientar as sessões, gratuitas, mas conduzidas apenas em cantonês.

O “Programa de Críticos de Cinema” da Cinemateca Paixão retoma este ano com uma série de seis lições conduzidas por Ka Ming, crítico de cinema de Hong Kong. As sessões vão decorrer entre Maio a Outubro, sendo que, durante o programa, os participantes vão aprender a analisar um filme a partir de diferentes ângulos, nomeadamente a sua estrutura narrativa, descrição de personagens, a realização, encenação, utilização da banda sonora e do som. Há disponíveis vinte lugares e as inscrições para este programa gratuito estão abertas a partir de agora.

O curso vai ser administrado exclusivamente em cantonês, disse ao PONTO FINAL Vivianna Cheong, chefe de programação e marketing da Cinemateca Paixão, que adiantou que, por agora, não estão previstos outros programas de críticos de cinema que pudessem incluir outros idiomas.

Ao longo destes seis meses haverá uma lição de duas horas todos os meses. O programa divide-se em três fases. Os participantes deverão ver um certo número de filmes exibidos na Cinemateca, apresentando regularmente os trabalhos que lhes serão solicitados.

Os participantes no curso vão poder beneficiar de 20% a 50% de desconto em bilhetes segundo a fase em que se encontrarem. Aqueles que concluírem todas as três fases poderão tornar-se contribuidores de crítica de cinema da Cinemateca e beneficiar de 20% de desconto em bilhetes durante um ano.

Ka Ming, o orientador, é crítico de cinema de Hong Kong, com artigos publicados no Ming Pao Daily News. “Sob a sua orientação sofisticada ao longo das duas últimas edições do programa, a Cinemateca descobriu e fomentou alguns notáveis críticos de cinema locais”, pode ler-se na nota da instituição. O crítico esteve também em Macau, por ocasião do ciclo dedicado ao realizador espanhol Pedro Almodóvar, para apresentar uma palestra sobre o “Génio Heterodoxo do Cinema Espanhol”, conduzida em cantonense com tradução simultânea em inglês.

As inscrições para o “Programa de Críticos de Cinema 2019” estão abertas. Os candidatos deverão preencher o formulário e escrever um artigo curto de 200 a 300 palavras, a entregar pessoalmente na Cinemateca Paixão. O formulário pode ser entregue online, encontrando-se disponível para descarregar na página electrónica da Cinemateca até 26 de Abril. O orientador escolherá, entre os que submeterem os formulários e o respectivo texto, vinte candidatos, que serão informados por email.