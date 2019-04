Pereira Coutinho pede a Marcelo que prolongue visita a Macau

O conselheiro das Comunidades Portuguesas na China, José Pereira Coutinho, apelou ontem a Marcelo Rebelo de Sousa que fique mais tempo em Macau, durante a sua próxima visita oficial à China, para “satisfazer as aspirações” dos portugueses aqui residentes. “É pouco, muito pouco”, disse à agência Lusa, em Pequim, Pereira Coutinho, sobre a estada do Presidente da República no território, que está prevista durar 24 horas, durante a visita de quase uma semana à China, no final deste mês, e que inclui ainda Pequim e Xangai.

“O objectivo fundamental é que os portugueses em Macau vejam o Presidente”, notou o conselheiro. Pereira Coutinho, que falava à margem de uma reunião do Conselho Regional da Ásia e da Oceânia das Comunidades Portuguesas, lembrou ainda o problema “crónico” de falta de recursos humanos nos serviços consulares, exemplificando com Macau. “Há uma gritante falta de recursos humanos” disse, lembrando que os salários pagos ao pessoal são “baixos”, comparando com os valores praticados no território. “Há uma grande instabilidade nos recursos humanos: as pessoas vêm e passados dois meses vão embora”, contou.

O responsável referiu ainda as “expectativas” dos empresários, sobre uma “maior rapidez” no licenciamento para exportar produtos portugueses para o mercado chinês, afirmando que é preciso um esforço conjunto, nomeadamente uma resposta mais rápida do lado português aos pedidos das autoridades chinesas, durante o processo de fiscalização das condições higiossanitárias. “Cada item leva anos e anos a negociar”, lembrou.

Durante a reunião em Pequim, liderada pela presidente do conselho regional, Rita Santos, e que termina na quarta-feira, vai ser ainda discutida a proposta do estatuto dos conselheiros, a eleição anual dos cargos do Conselho Regional da Ásia e da Oceânia, bem como o programa do encontro do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, marcado para 28 e 29 de Maio, em Lisboa.