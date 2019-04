IAM quer elevar segurança alimentar através da regulação das compras online

José Tavares, presidente do Conselho de Administração do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), referiu que o Governo quer elevar o nível de garantia da segurança alimentar em Macau através da actualização das normas e do aperfeiçoamento das técnicas. Depois da inauguração da 51.ª Conferência do Comité sobre Resíduos e Pesticidas do Codex Alimentarius, José Tavares detalhou que a regulação da compra e venda na internet de produtos alimentares é prioritária.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Foi inaugurada ontem a 51.ª Conferência do Comité sobre Resíduos e Pesticidas do Codex Alimentarius, evento que se realiza em Macau até ao próximo sábado e que serve o debate sobre a segurança alimentar e a protecção dos consumidores. Depois da inauguração, José Tavares propôs a legislação sobre a compra e venda de produtos alimentares na internet e garantiu que o IAM vai continuar a obter informações sobre segurança alimentar internacional e a aperfeiçoar as técnicas e actualizar as normas, a fim de elevar a segurança alimentar de Macau.

A conferência conta com a presença de mais de 300 representantes, provenientes de 49 Estados-membro, uma organização-membro, que é a União Europeia, e outras 12 organizações internacionais. Segundo um comunicado divulgado pelo IAM, os participantes vão apreciar 17 temas no âmbito da segurança alimentar e ouvir mais de 360 propostas.

De acordo com o comunicado oficial, “o Governo da RAEM dá muita importância ao trabalho realizado na melhoria da segurança alimentar”. “No futuro, o IAM continuará a obter, através de diferentes plataformas, informações sobre segurança alimentar internacional e regional, a aperfeiçoar as respectivas técnicas de Macau, e a actualizar as diversas normas da segurança alimentar em tempo oportuno em resposta ao seu desenvolvimento, a fim de elevar o nível de garantia da segurança alimentar em Macau”, lê-se na nota do instituto.

Citado pela Rádio Macau, José Tavares referiu que a prioridade é a regulação da compra e venda de produtos na internet e destacou a necessidade de legislação neste âmbito: “É um problema actual, daí que propusemos legislar sobre as aquisições online sobre produtos alimentares”. O presidente do Conselho de Administração do IAM destacou os produtos frescos, “como o sushi ou as ostras”, considerando-os “produtos de alto risco”. O governante referiu ainda que o problema não é a importação dos produtos pelos grossistas, mas sim as compras efectuadas pelos consumidores nas plataformas online.

Também à Rádio Macau, José Tavares adiantou que a próxima visita da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) a Macau será em Junho deste ano e terá como objectivo dar continuidade aos acordos bilaterais com Portugal. “A ideia é haver uma equivalência entre os laboratórios dos produtos alimentares lusófonos e Macau. Portanto, o que eles testam, nós também reconhecemos”, acrescentou. Já aquando da visita da ASAE a Macau, em 2017, José Tavares tinha defendido a regulação das compras online de produtos alimentares.

Nas conferências integradas na Conferência do Comité sobre Resíduos de Pesticidas, os especialistas estabelecem os limites máximos de resíduos de pesticidas em relação a determinados produtos alimentares ou produtos da mesma categoria, e definem os métodos de recolha e análise de amostras de resíduos de pesticidas em produtos alimentícios, por exemplo, explica o IAM.