Gerente do Akasaka Café diz que não há garantias de pagamento dos salários em falta: “A lei será a garantia”

Os empregados do Akasaka Café não têm nenhuma garantia de que vão receber os salários em falta há já vários meses, disse ao PONTO FINAL o gerente do restaurante que é, também ele, “uma vítima”. A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) continua a ignorar as perguntas deste jornal sobre o caso e não confirma se está a acompanhar estes trabalhadores.

Catarina Vila Nova

“Não há garantias” de que os trabalhadores do Akasaka Café, que há meses recebem apenas uma pequena parte do seu vencimento, vão receber o dinheiro em falta. A afirmação é do gerente do estabelecimento, localizado no edifício Nova Park, na Taipa, que revelou ao PONTO FINAL estar na mesma situação que os seus colegas. O funcionário, que pediu para não ser identificado, receia que a companhia declare falência e confirmou que os empregados, na sua maioria filipinos, têm salários em falta porque “a empresa não tem dinheiro”. O gerente disse ter encontrado uma pessoa interessada em adquirir o negócio, disposta a pagar 40% da dívida do actual dono aos trabalhadores, mas este acordo está pendente da concordância das 10 pessoas que trabalham no restaurante.

O gerente do Akasaka Café confirmou ao PONTO FINAL que os empregados do estabelecimento não têm vindo a receber os salários na totalidade e revelou estar também nesta situação. “Eu sou um deles. Eu também não recebi uma parte dos meus salários. Eu também sou uma vítima”, declarou o funcionário, que justifica a situação com a falta de dinheiro da companhia. “A empresa não tem dinheiro. O dinheiro que recebemos é para comprar alimentos e, quanto ao pagamento dos salários, nada pode ser feito”, afirmou. Questionado quanto às garantias que o dono pode dar para devolver o dinheiro em falta aos trabalhadores, o gerente responde que a lei será a garantia: “Não há garantias. Eu também quero que ele me dê garantias. A lei será a garantia”.

De forma a resolver o problema, ainda que parcialmente, o gerente disse ter encontrado um potencial comprador do negócio que se dispôs a saldar 40% da dívida do actual dono aos trabalhadores. No entanto, segundo explicou, este acordo está dependente da concordância de todos os empregados. “Se alguém não quiser aceitar, o novo comprador não vai adquirir esta empresa. O comprador não quer correr nenhum risco, apenas quer ajudar”, disse. E quem vai suportar o remanescente da dívida? “Claro que será a antiga empresa”, respondeu, sem apresentar quaisquer garantias de que tal irá, de facto, acontecer. “Eu tenho medo que a empresa entre em falência. Se isto acontecer, vai ser um longo processo e todos vão perder o seu trabalho”.

DSAL IGNORA PERGUNTAS SOBRE O CASO

Há cerca de duas semanas, o gerente do Akasaka Café foi contactado pela Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), depois de, no início de Março, cinco trabalhadores terem apresentado queixa. “A DSAL contactou-me para encontrar o patrão. Eu dei-lhes o número de telefone dele e a DSAL disse que iam comunicar por eles próprios. Da última vez que liguei para a DSAL eles disseram-me que, no final de Abril, vão ter mais uma reunião. Por isso, eles estão em contacto”, confirmou, acrescentando que desconhece o que foi comunicado ao Governo pelo proprietário da empresa. “Eu não sei o que ele prometeu”, disse. Questionado quanto ao paradeiro do proprietário do Akasaka Café, o gerente apenas disse que ele não está em Macau. “Eu não sei [onde ele está]. Há três semanas ele disse-me que estava na China. Nós falamos por WeChat”, referiu.

O PONTO FINAL voltou a contactar a DSAL que, novamente, não respondeu a nenhuma pergunta sobre o assunto, nem confirmou se está a acompanhar o caso. Na resposta ontem enviada, esta direcção de serviços apenas garantiu “acompanhar as queixas de todos os trabalhadores e os casos para proteger os legítimos direitos e interesses dos trabalhadores”. “Se os trabalhadores sentirem que os seus direitos laborais foram prejudicados devem apresentar queixa junto da DSAL o mais rápido possível. Depois de receber uma queixa, a DSAL vai investigar o caso. Os empregadores que cometerem ilegalidades terão que responder perante a lei”, respondeu o organismo.

O caso foi revelado ao PONTO FINAL por uma das funcionárias que, desde que começou a trabalhar no Akasaka Café, em Janeiro do ano passado, nunca recebeu o seu salário de seis mil patacas por inteiro. Maria (nome fictício), com outros quatro trabalhadores, apresentou queixa na DSAL no início do mês passado e acusa o Governo de não agir eficazmente. “A DSAL não está a fazer nada, eles não nos estão a ajudar. Eles nunca nos contactaram, temos que ser nós a ligar-lhes continuamente para receber notícias”, acusou a empregada de bar, de nacionalidade filipina.

Segundo contou Maria, no ano passado, quatro trabalhadores despediram-se depois de meses sem receber a totalidade dos seus vencimentos e, até hoje, esta dívida não foi completamente saldada. Apenas dois funcionários que se demitiram receberam o dinheiro em falta. Um deles é a irmã de Maria, que chegou a apresentar queixa na DSAL, mas que acabou por retirar. “O patrão veio falar comigo e disse que me despedida se a minha irmã insistisse na queixa na DSAL. Ele disse-me que era membro da máfia e que conhecia muitas pessoas. Eu falei com a minha irmã e ela retirou a queixa”, relatou a trabalhadora não-residente.

Maria, juntamente com outros 10 empregados, prepara-se para assinar um novo contrato, no próximo dia 15 de Abril, com o novo patrão que prometeu pagar 40% da dívida do actual patrão que, por sua vez, ficará de saldar os restantes 60%. No entanto, a trabalhadora não acredita que isto aconteça, uma vez que não seria a primeira vez que o empresário falhava uma promessa semelhante. “No dia 3 de Fevereiro, disseram-nos que íamos receber 50% no final de Fevereiro, mas, no final de Fevereiro, disseram-nos que não tinham dinheiro”, contou. A empregada de bar estima que o patrão deva mais de 300 mil patacas aos 11 trabalhadores (10 que ainda trabalham no restaurante, mais um que se despediu no ano passado e que se juntou aos colegas na denúncia do caso junto da DSAL). Só Maria tem a receber 44 mil patacas.