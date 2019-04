Fong Soi Kun: Chefe do Executivo recorre para o TUI, sem surpresa para a defesa

Chui Sai On vai recorrer para o Tribunal de Última instância (TUI) no caso da demissão do ex-director dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG). A informação foi avançada ontem através de um comunicado divulgado pelo Executivo. A decisão surge depois de o Tribunal de Segunda instância (TSI) ter dado razão a Fong Soi Kun.

“O Tribunal de Segunda Instância proferiu, recentemente, a decisão em relação ao recurso interposto pelo ex-director dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), Fong Soi Kun. O acórdão anulou o acto administrativo por meio do qual o Chefe do Executivo adoptara a punição disciplinar de demissão do ex-director”, lê-se no comunicado do gabinete do porta-voz do Governo. Assim, “mediante consulta jurídica sobre o caso, o Chefe do Executivo decidiu que irá recorrer da decisão junto do Tribunal de Última Instância”, acrescenta a nota.

Ao PONTO FINAL, Álvaro Rodrigues, advogado de Fong Soi Kun, disse apenas que “o Chefe do Executivo vai fazer o que está no direito de fazer”. “O facto de o Chefe do Executivo recorrer para o TUI não me apanha de surpresa, não é surpresa para mim”, acrescentou.

“A defesa vai ficar a aguardar. O Chefe do Executivo vai recorrer, vai apresentar os seus fundamentos e eu tenho de esperar por esses fundamentos”, referiu Álvaro Rodrigues, sobre a futura estratégia da defesa do antigo director dos SMG.

Recorde-se que, na passada quinta-feira, o Tribunal de Segunda instância (TSI) tinha dado provimento ao recurso interposto por Fong Soi Kun por entender que a pena de demissão é desproporcionada e por violar o princípio do contraditório. O caso surgiu na sequência do tufão Hato, que atingiu Macau a 23 de Agosto de 2017. Chui Sai On instaurou um processo para apurar as responsabilidades que resultou na aplicação da pena de demissão ao antigo responsável pelos serviços meteorológicos de Macau.

