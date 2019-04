Inscrições para o concurso “Panorama de Comédias Curtas” já estão abertas

As inscrições para a secção “Panorama de Comédias Curtas”, inserida no festival “Panorama do Cinema de Macau 2019”, organizado pela Cinemateca Paixão, decorrem até ao dia 23 de Abril. Dos trabalhos enviados, serão escolhidos os dez melhores para serem vistos na abertura deste festival.

No concurso “Panorama de Comédias Curtas”, os interessados poderão enviar uma curta-metragem de comédia de até cinco minutos. Serão, depois, escolhidos os dez melhores para serem apresentados na sessão de abertura do festival, que vai decorrer entre os dias 17 e 31 de Maio. O melhor filme, de entre os dez, terá como prémio bilhetes para dois filmes do Festival de Cinema de Taipé, viagens de ida e volta para a capital de Taiwan, duas noites de estadia e ainda três mil patacas para os gastos durante a viagem. A curta vencedora será escolhida no dia da sessão de abertura do festival através de uma votação do público.

As curtas-metragens a serem submetidas terão de ser de comédia e terão de incluir um elemento previamente sorteado. Aquando da inscrição, os candidatos terão de sortear um destes elementos e incluí-lo nos seus filmes. Quem entregar as candidaturas através de e-mail, o elemento será sorteado e enviado pela Cinemateca.

Os interessados terão de descarregar o formulário de inscrição no site da Cinemateca Paixão e entregar as candidaturas até às 17 horas do dia 23 de Abril. A selecção das dez melhores curtas de comédia será feita por “experientes cineastas” e pela própria Cinemateca, explica a organização.

O festival “Panorama do Cinema de Macau 2019” acontece entre os dias 17 e 31 de Maio. Este festival, organizado pela Cinemateca Paixão, propõe-se mostrar as diferentes abordagens ao cinema por cineastas de Macau, do interior da China, de Hong Kong e de Taiwan. A.V.