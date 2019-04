TSI dá razão a Fong Soi Kun. Defesa diz que foi feita justiça, mas aguarda decisão do Executivo

O Tribunal de Segunda Instância (TSI) deu provimento ao recurso de Fong Soi Kun. O antigo director dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) contestava a decisão do Chefe do Executivo, que lhe atribuiu a pena de demissão depois do tufão Hato. “Estamos satisfeitos com a decisão e achamos que se fez justiça”, disse Álvaro Rodrigues, advogado de Fong Soi Kun. O gabinete de Chui Sai On diz estar a analisar a hipótese de interpor recurso.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Depois de o Chefe do Executivo ter aplicado a pena disciplinar de demissão a Fong Soi Kun, ex-director dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG), depois do tufão Hato, o Tribunal de Segunda Instância (TSI) deu, na passada quinta-feira, provimento ao recurso interposto pelo responsável, por entender que a pena de demissão é desproporcionada e por violar o princípio do contraditório. Álvaro Rodrigues, advogado do ex-director dos SMG, disse ao PONTO FINAL estar satisfeito com a decisão, ficando agora à espera de uma decisão do gabinete de Chui Sai On, que estuda a possibilidade de interpor recurso para o Tribunal de Última Instância (TUI).

O caso surge na sequência do tufão Hato, que atingiu Macau a 23 de Agosto de 2017, fazendo dez mortos, 240 feridos e deixando prejuízos avaliados em 12,55 mil milhões de patacas. O Chefe do Executivo instaurou um processo para que fossem apuradas responsabilidades do antigo director, bem como da sub-directora dos SMG, Florence Leong. A 11 de Abril do ano passado, o gabinete de Chui Sai On informou que a pena a aplicar a Fong Soi Kun seria a pena disciplinar de demissão. Contudo, nessa altura, o responsável já estava aposentado. Foi, então, determinada a suspensão da pensão de aposentação, de quase 80 mil patacas mensais, por um período de quatro anos. Na altura, a comissão que avaliou o caso entendeu que Fong Soi Kun içou tarde demais os sinais mais gravosos de tufão, tendo prejudicado a prevenção contra o impacto do Hato.

A 28 de Junho de 2018, o TSI já tinha aceitado uma providência cautelar de Fong Soi Kun, que pedia a suspensão do acto administrativo que o impedia de receber a reforma. Agora, após o recurso interposto por Fong Soi Kun, o TSI deu razão ao antigo director dos SMG. “Estamos satisfeitos com a decisão e achamos que se fez justiça”, disse Álvaro Rodrigues. “Agora estamos a aguardar uma reacção do gabinete do Chefe do Executivo”, ressalvou. Na sequência da decisão do TSI, o gabinete do Chefe do Executivo emitiu uma nota onde refere que está a analisar o texto do acórdão, adiantando que “o Governo da RAEM não exclui a possibilidade de interpor novo recurso, no momento adequado”.

VIOLADOS OS PRÍNCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DO CONTRADITÓRIO

“O tribunal considera que a pena é excessiva e que houve violação do princípio da proporcionalidade na aplicação da pena. Houve também uma irregularidade que tem a ver com a violação do princípio do contraditório porque a nota de culpa indicava uma pena e, depois, o Chefe do Executivo entendeu aplicar uma pena diferente e mais pesada sem ouvir o meu constituinte”, começou por explicar Álvaro Rodrigues, frisando que “o tribunal entendeu que essa decisão do Chefe do Executivo violou o princípio do contraditório, ou seja, entendeu que o Chefe do Executivo, antes de aplicar essa pena, que não vinha proposta no relatório do instrutor, devia ouvir o meu constituinte e não o fez”.

Recorde-se que o inquérito à actuação do responsável durante o tufão recomendava uma pena de suspensão de 240 dias, no entanto, o Chefe do Executivo decidiu aplicar a pena disciplinar de demissão, que é a mais elevada prevista no Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, ao antigo director dos SMG. Além disso, “o gabinete do Chefe do Executivo também não alegou nem provou factos que punham em causa a continuação da relação laboral entre o Governo e o meu constituinte que justificasse o despedimento”, referiu o advogado

No acórdão do TSI lê-se que “a pena de demissão é manifestamente desproporcionada relativamente à culpa do recorrente”. Para o TSI, “a decisão punitiva padece de erro grosseiro na avaliação da culpa do recorrente e de manifesta violação do princípio da proporcionalidade, que decorre do princípio da culpa, devendo a pena corresponder ao grau do desvalor da conduta do infractor, tendo em conta todas as circunstâncias relacionadas com a prática da infracção, devendo ser proporcional à gravidade da conduta disciplinarmente ilícita e atendendo-se a todo o circunstancialismo atenuante”.

O acórdão diz ainda que “em momento algum do procedimento disciplinar ‘sub judice’ foi apontado qualquer motivo de falta de competência ou falta de idoneidade moral, que são os requisitos que presidem à inviabilidade da continuidade da relação laboral”.

Também o princípio do contraditório foi violado, segundo o TSI. De acordo com a defesa, Fong Soi Kun estava acusado de infracções puníveis com uma pena de suspensão de 121 a 240 dias, mas viria a ser punido com uma pena de demissão. “Tal corresponde, com manifesta clarividência, a uma situação de alteração da qualificação jurídica dos factos, da acusação para a decisão, quanto à moldura sancionatória disciplinar aplicável, sem que em momento algum o recorrente tenha tido oportunidade de se pronunciar sobre o novo enquadramento jurídico em que foi condenado”, lê-se no acórdão, que conclui que “não foi permitido ao recorrente exercer o contraditório relativamente ao novo enquadramento jurídico”.

Álvaro Rodrigues adianta ainda que a decisão do Chefe do Executivo pode não passar por um recurso para o Tribunal de Última Instância: “Entretanto, o Chefe do Executivo também pode não recorrer e tomar outras medidas, nomeadamente proferir uma nova decisão, sanando os vícios que o acórdão do Tribunal de Segunda Instância apontou”. O PONTO FINAL tentou contactar Fong Soi Kun, que disse apenas, através do seu advogado, ser “prematuro falar no assunto, pois temos que enfrentar de novo a posição da Administração”.

“É UM ACTO DE JUSTIÇA”

Para Olavo Rasquinho, director dos SMG entre 1997 e 1998, tendo tido como vice-director precisamente Fong Soi Kun, esta é uma “decisão justa”. Ainda assim, “há algo que não se pode apagar, que é a humilhação profissional que sofreu”. “O facto de [o sinal mais gravoso de tufão] ter sido içado mais cedo ou mais tarde não impede que os passos que Fong Soi kun deu tenham sido os correctos. Será que se fosse meia hora mais cedo isso evitaria algo do que aconteceu, em termos materiais? Eu duvido”, referiu o ex-director dos SMG, acrescentando: “Eu acho que, em termos técnicos, ele seguiu as normas que estavam estabelecidas, é um acto de justiça”.

Sobre as medidas tomadas no dia do Hato, Olavo Rasquinho considera que Fong Soi Kun “não se defendeu”: “Numa situação de dúvida, se vai ser muito destrutivo ou não, há duas atitudes a tomar, ou se iça o sinal mais gravoso ou não se iça. Há o pecar por excesso e há o pecar por defeito, eu penso que ele pecou um pouco por defeito, não se defendeu a ele próprio”.

Para Olavo Rasquinho, também antigo presidente da Associação Portuguesa de Meteorologia, a decisão de punir Fong Soi Kun com a demissão por parte do Chefe do Executivo “foi pressionada pela opinião pública” e, agora, “a atitude do TSI foi de correcção de algo que foi por excesso em termos de decisão sancionatória”.