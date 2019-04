Lei de Bases da Protecção Civil deve chegar à AL no fim de Abril ou início de Maio

De acordo com Wong Sio Chak, secretário para a Segurança, a Lei de Bases da Protecção Civil deverá ser entregue na Assembleia Legislativa (AL) entre o final de Abril ou início de Maio. Através de uma nota divulgada ontem pelo Executivo, Wong Sio Chak adiantou que a proposta que define a Lei de Bases da Protecção Civil foi concluída na semana passada e que será entregue em breve ao Conselho Executivo para uma discussão final, antes de seguir para apreciação na AL. Segundo o governante, as autoridades estão empenhadas em submeter o diploma ao hemiciclo antes da chegada da época de tufões.

Wong Sio Chak confirmou que a lei irá regulamentar os trabalhos de protecção civil, “propondo-se um modelo dirigido pelo Governo mas com uma ampla participação da sociedade, e definindo-se os conteúdos funcionais através do regime jurídico”.

O secretário referiu também, à margem de uma actividade no Corpo de bombeiros, a instalação do sistema de videovigilância. Wong Sio Chak explicou que esta se processa em quatro fases, abrangendo um total de 1.620 câmaras. Neste momento, estão gradualmente a entrar em funcionamento a segunda e terceira fases do projecto, prevendo-se a quarta para o primeiro trimestre de 2020. No futuro, haverá ainda uma quinta e sexta fases, centradas principalmente na zona A dos novos aterros e na ilha artificial do posto fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, as quais necessitam ainda de um projecto concreto por implicarem uma articulação com os trabalhos de planeamento dos novos aterros, refere o comunicado do Governo.

Wong Sio Chak disse ainda, de acordo com a mesma nota, que a 27 de Abril será realizado um exercício de tufão intitulado “Peixe de Cristal”, com a participação conjunta dos membros da estrutura de protecção civil e de várias associações. A.V.