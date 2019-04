Lai Sio Kit: Dos terraços urbanos para a “eternidade no verde omnipresente” da floresta

Na sua nova série de paisagens florestais, Lai Sio Kit distancia-se dos cenários urbanos materializados na visão aérea dos terraços de Macau e adensa-se na natureza. A exposição “Eternity in an Hour – Obras de Lai Sio Kit” é inaugurada sexta-feira, 12 de Abril, às 18h30, no Macau Art Garden.

Cláudia Aranda

Na nova exposição individual intitulada “Eternity in an Hour – Obras de Lai Sio Kit”, o pintor distancia-se dos cenários urbanos e adensa-se na floresta. “As paisagens da pintura de Sio Kit são reais. Ele tirou fotos dos seus passeios pela floresta, principalmente no Japão e na China continental. Estes são fragmentos das suas memórias de viagem”, descreveu ao PONTO FINAL Leong Fei In, curadora da exposição. Na realidade, conta a artista plástica, “Sio Kit é muitas vezes desviado pelos muitos deveres enquanto curador e professor de arte e, impulsionado pelo desejo de evasão das suas obrigações, ele frequentemente encontra refúgio na floresta”. Daí que, prossegue Leong Fei In, o pintor Lai Sio Kit uma vez tenha dito: “Fico inquieto sempre que não consigo encontrar tempo para pintar. Ao pintar a floresta, encontro a paleta mais inspiradora, é a magnífica presença da Natureza pela qual anseio, onde vejo a eternidade no verde omnipresente”.

Nesta sua nova série de paisagens florestais, o pintor, nascido em 1983, materializa novas possibilidades de interpretar a paisagem. O pintor, que começou por pintar a visão aérea de um território urbano inexplorado, envelhecido e decrépito, materializado na imagem vista de cima dos terraços a céu aberto de Macau, prossegue agora o seu trabalho de investigação sobre as “cadeias de montanhas ilusórias e íngremes” manipuladas a partir da sua “percepção da floresta”, refere a curadora. Depois das séries dominadas pela visão panorâmica, o pintor fecha agora o seu ângulo em paisagens captadas ao nível da visão humana. É intenção de Lai Sio Kit manter um ponto de vista mais terreno, “de maneira a reter em detalhe a relva que brota, o entrelaçar de troncos, galhos varridos pelo vento, o rio que corre em cascata”, sendo que as suas imagens são contextualizadas “com detalhes obsessivos”. “O seu olhar que descende levou-nos a ver a beleza na mundanidade”, acrescenta a curadora.

Explica ainda Leong Fei In que as pinturas de Sio Kit, “estimuladas pelas suas motivações inatas, rejeitam uma tendência narrativa. As paisagens suaves representam a natureza em tons abstractos e cores subtis, longe das paletas perturbantes ou do drama desnecessário. As peças mais representativas são imbuídas de lucidez abstracta, para capturar os fragmentos das suas memórias de viagem, que são tranquilos, delicados e sem esforço”.

Lai Sio Kit começou por se destacar na cena artística de Macau ao ser distinguido com o primeiro prémio Fundação Oriente para as Artes Plásticas, em 2012, o qual lhe permitiu realizar em Portugal uma residência artística. Lai Sio Kit estudou na Academia de Belas-Artes em Pequim, regressou a Macau em 2009, tendo o seu trabalho ficado conhecido inicialmente pelas paisagens aéreas dos terraços de Macau, numa tentativa de retratar a cidade através desses recantos identitários da urbanidade do território.

“Eternity in an Hour – Obras de Lai Sio Kit” abre a 12 de Abril, às 18h30 na AFA – Art For All Society Macau. A exposição vai manter-se até 15 de Maio, no edifício Macau Art Garden, na Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues.