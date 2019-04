IC opõe-se à construção de hotéis em Lai Chi Vun

A última posição do Instituto Cultural (IC) sobre a construção de hotéis em Lai Chi Vun é contrária à instalação de qualquer tipo de alojamento na zona dos antigos estaleiros navais. A questão tem sido recorrente desde o início do procedimento de classificação, entretanto concluído em Dezembro, com o organismo a ter considerado construir pequenas estalagens naquela vila. Ontem, Leong Wai Man, vice-presidente do IC, disse ao PONTO FINAL que o parecer do organismo é contrário ao desenvolvimento de actividades hoteleiras em Lai Chi Vun, preferindo apostar na área das indústrias culturais e criativas. A dirigente espera ainda que, no espaço de um ano após a classificação, o plano de revitalização esteja concluído.

“Esperamos ter uma parte de lazer, uma parte de turismo e uma parte de diversões dentro de toda a área dos estaleiros navais. O IC não espera que aquela zona vá ter hotéis. O parecer do IC é mais para indústrias culturais, restaurantes, zonas de diversões familiares e artesanato naval”, afirmou Leong Wai Man, em declarações ao PONTO FINAL. No final do ano passado, a vice-presidente do IC não negou a possibilidade de serem construídos hotéis em Lai Chi Vun. Em Agosto, a mesma responsável afirmou que este não era um ponto que o IC fosse propor depois de, em Março, ter considerado a construção de pequenas estalagens, mas não hotéis de grande envergadura.

A vice-presidente do IC não se quis comprometer com uma data para a conclusão do plano de revitalização, uma vez que o grupo responsável por este projecto é liderado pelas Obras Públicas, dizendo apenas que espera que o mesmo esteja concluído até Dezembro, um ano após a classificação dos estaleiros navais de Lai Chi Vun como sítio. “Espero que sim. Apenas posso dizer que também estamos a aguardar ansiosamente”, disse a dirigente. Fazem também parte deste grupo a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) e a Direcção dos Serviços para os Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA). C.V.N.