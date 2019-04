Fachada do antigo Restaurante Lok Kok deve ser preservada, diz IC

Os pareceres emitidos pelo Instituto Cultural (IC) determinam que as características originais, bem como a fachada original do antigo Restaurante Lok Kok, na Avenida de Almeida Ribeiro, têm que ser preservadas. Isto mesmo disse Leong Wai Man, vice-presidente do IC, acrescentando que o proprietário está agora a aguardar pela licença das Obras Públicas.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

A fachada do antigo Restaurante Lok Kok, localizado no final da Avenida de Almeida Ribeiro, terá que ser recuperada, bem como as características originais do edificado. A garantia foi dada por Leong Wai Man, vice-presidente do Instituto Cultural (IC), em declarações ao PONTO FINAL. Segundo a dirigente, que dirigia anteriormente o Departamento do Património Cultural, o IC já apresentou “todos os pareceres necessários”, encontrando-se o proprietário actualmente a aguardar a licença das Obras Públicas. O pouco que resta do Restaurante Lok Kok encontra-se junto à recém-inaugurada Pensão Comercial San Tung Fong, que tem sido alvo de críticas por destoar dos edifícios envolventes. A arquitecta Maria José de Freitas concorda que não é necessário haver uma cópia do que existia. No entanto, ressalva, há certas regras que devem ser cumpridas e que, neste caso, não o foram.

Do antigo Restaurante Lok Kok apenas resta a fachada, actualmente vedada, depois das condições instáveis do interior terem levado à sua demolição. Agora, há um projecto “para a recuperação da fachada que está no processo de avaliação de licença dos serviços das Obras Públicas”, indicou ontem Leong Wai Man, em declarações ao PONTO FINAL. “O Instituto [Cultural] tem um projecto para a recuperação das fachadas originais. No interior do edifício, as características originais têm que ser recuperadas e, neste momento, este projecto está no procedimento de licença das Obras Públicas. O IC já apresentou todos os pareceres necessários aos serviços de obras públicas. Agora estamos à espera da aprovação desse projecto”, explicou a vice-presidente do IC.

No que diz respeito à reconstrução do antigo Restaurante Lok Kok, Maria José de Freitas defende que “se a fachada ainda está em condições e se ainda preserva algumas características da sua traça original vale a pena preservar”. “Se o edifício já está muito destruído e não é possível recuperar, então que se faça de novo, que se faça contemporâneo, mas que haja um respeito pela pré-existência e que se encontre um uso alternativo para o seu interior”, frisou a arquitecta, que é também membro do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios da UNESCO. “É preciso que seja analisado caso a caso e que haja vontade que o património seja recuperado em benefício da população e da cidade”, declarou.

PENSÃO COMERCIAL SAN TUNG FONG TEM UMA “LINGUAGEM CONTEMPORÂNEA DEMASIADO OSTENSIVA”

Em resposta ao PONTO FINAL, o IC explicou que não recomendou que a recém-inaugurada Pensão Comercial San Tung Fong imitasse o património cultural e indicou que o novo edifício fosse diferente da construção original. “Considerando que a localização da [Pensão Comercial] San Tung Fong era originalmente um espaço ainda não desenvolvido e baseando no princípio do reconhecimento do património cultural, o IC não recomendou que o novo edifício imitasse o património cultural e solicitou que, no caso de coordenar com o edifício original, o novo edifício deve ser diferente da construção original”, indica o organismo, apontando como “caso de sucesso” o Centro de Saúde do Tap Seac e o conjunto de edifícios adjacentes.

Maria José de Freitas diz concordar com a posição do IC de não replicar as fachadas antigas “porque estamos a viver no século XXI”. No entanto, ressalva, há certas regras que devem ser tidas em conta na reconstrução do património que, neste caso, foram ignoradas. “Deveria haver um respeito pelos pés direitos pré-existentes nas outras edificações circundantes que obrigariam a uma fenestração diferente. Por outro lado, é uma linguagem contemporânea demasiado ostensiva. A linguagem a utilizar numa circunstância destas, embora seja contemporânea, tem que dialogar com a pré-existência, que é o que me parece que não está a acontecer”, argumentou.

A arquitecta concorda também com o “caso de sucesso” apresentado pelo IC, classificando-o de “curioso”. “Sendo um edifício contemporâneo há uma linguagem que vai adoptar as linguagens pré-existentes, reinterpretando-as de uma forma contemporânea. Numa análise mais crítica revela-se uma intervenção positiva e interessante”, considerou. “É possível inserir o contemporâneo, mas há que haver um respeito pelas pré-existências, há que saber dialogar com elas e levar esse diálogo o mais longe possível”.