Empresa de renovação urbana constituída

O Conselho Executivo apresentou na passada semana o projecto do regulamento administrativo de constituição de uma empresa de capital público para coordenar e promover todas as acções associadas à renovação urbana. A sociedade Macau Renovação Urbana, S.A. vai “coordenar e promover todas as acções associadas à renovação urbana, promover a prevenção do envelhecimento e da degradação das condições de salubridade, de estética e de segurança dos edifícios existentes e promover o desenvolvimento de funções urbanas inovadoras em espaços recuperados”, indicou o porta-voz do Conselho Executivo.

A empresa vai ser constituída com um capital social de cem milhões de patacas, “a realizar integralmente pelos accionistas, mas seguintes proporções: RAEM 96%, Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização 3% e Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia 1%”, acrescentou Leong Heng Teng, em conferência de imprensa.

A Macau Renovação Urbana pode “desenvolver e estabelecer acordos de cooperação com entidades públicas ou privadas, bem como participar no capital de sociedades, em consórcios ou outras formas de associação”, indicou. Sobre a data da entrada em funcionamento da empresa, Leong Heng Teng limitou-se a afirmar que será “em breve”, referindo que é necessário esperar pela publicação dos estatutos pelo Chefe do Executivo, para “se saber como será a constituição da sociedade”.

A constituição desta empresa apoiou-se nos modelos usados em Singapura, Taiwan e Hong Kong, disse o porta-voz, sublinhando que “este tipo de sociedade facilita a execução dos trabalhos” de renovação urbana. Leong Heng Teng referiu ainda que “não há qualquer serviço público responsável por este tipo de trabalho”, pelo que a sociedade não vai substituir qualquer organismo existente e “a contratação de trabalhadores, com regalias equivalentes aos da função pública, vai obedecer à lei laboral”. Este regulamento administrativo vai entrar em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.