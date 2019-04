Empregados de restaurante acusam DSAL de não agir depois de meses a receber uma pequena parte do salário

Pelo menos 15 trabalhadores não-residentes, na sua maioria filipinos, estão há meses a receber apenas uma ínfima parte do seu já magro salário. Alguns dos funcionários, que trabalham num restaurante na Taipa, foram alvo de ameaças do patrão depois de terem apresentado, no início de Março, queixa na Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) e acusam o Governo de não fazer nada para os proteger.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Desde que começou a trabalhar num restaurante na Taipa, Maria (nome fictício) nunca recebeu o seu salário por inteiro. A situação arrasta-se desde Janeiro do ano passado e a empregada de bar, de nacionalidade filipina, não está sozinha. Pelos menos quatro funcionários despediram-se no ano passado depois de meses a receber apenas uma pequena parte do vencimento, e outros cinco, incluindo Maria, denunciaram a situação à Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), organismo que acusam de nada fazer perante o caso. Entretanto, a empresa foi vendida e, agora, 11 trabalhadores preparam-se para assinar novos contratos, na próxima semana, com uma companhia que se comprometeu a pagar 40% da dívida do antigo dono. Os empregados receiam nunca vir a receber os restantes 60% do ex-patrão, que ameaçou não pagar nada se eles não desistissem da queixa junto da DSAL.

Começou a trabalhar no restaurante com a promessa de auferir 5.500 patacas mensais, mais 500 de subsídio de alojamento, mas, desde o primeiro mês, Maria recebeu apenas 1.000 ou 1.500 patacas por mês. Passou-se mais de um ano desde que a empregada de bar – que não quer ser identificada nem tornar público o local onde trabalha com medo de represálias –, juntamente com outros quatro funcionários na mesma situação, decidiu apresentar queixa na DSAL, no início do mês passado. Desde então, segundo relatou a trabalhadora não-residente, em declarações ao PONTO FINAL, esta direcção de serviços apenas enviou duas cartas ao proprietário do restaurante a requerer uma reunião, ambas ignoradas. “A DSAL não está a fazer nada, eles não nos estão a ajudar. Eles nunca nos contactaram, temos que ser nós a ligar-lhes continuamente para receber notícias”, acusa.

Após a apresentação da queixa, o pouco dinheiro que os quatro funcionários ainda recebiam – um dos cinco queixosos já se tinha despedido no ano passado, mas juntou-se aos colegas para denunciar o caso – desapareceu por completo. “Depois de o patrão ter recebido a primeira carta da DSAL, o gerente disse-nos que, se o caso continuar, o patrão não vai aparecer e não vai haver dinheiro para ninguém. Depois de ter apresentado queixa na DSAL, continuei a trabalhar e eles não me dão dinheiro nenhum”, afirmou a empregada de bar.

No entanto, esta foi já, pelo menos, a segunda vez que uma queixa foi apresentada na DSAL contra este empresário, entretanto desaparecido de Macau. No ano passado, a irmã de Maria denunciou igualmente o caso depois de se ter despedido, mas acabou por retirar a acusação. “O patrão veio falar comigo e disse que me despedia se a minha irmã insistisse na queixa na DSAL. Ele disse-me que era membro da máfia e que conhecia muitas pessoas. Eu falei com a minha irmã e ela retirou a queixa e depois pagaram-lhe o que lhe deviam”, contou a filipina. A irmã de Maria e um outro funcionário foram os únicos que se despediram e que conseguiram reaver o dinheiro na totalidade. Pelo menos outros quatro trabalhadores também se demitiram, mas apenas receberam uma pequena parte do que lhes era devido.

Entretanto, a empresa foi vendida a uma outra companhia que se comprometeu a pagar 40% do que o antigo patrão deve aos actuais funcionários. No próximo dia 15 de Abril, os cinco trabalhadores que apresentaram queixa na DSAL, mais seis pessoas que ainda trabalham no restaurante vão assinar os novos contratos. “Disseram-nos que, se assinarmos este contrato, recebemos 40% e vamos começar a receber os nossos salários. Se não assinarmos, não recebemos dinheiro nenhum. Nós concordamos porque temos medo de não receber dinheiro nenhum se o caso for para tribunal e a empresa declarar falência”, explicou.

Os trabalhadores esperam que os restantes 60% sejam pagos pelo antigo patrão, que prometeu saldar a dívida dentro de três a seis meses. Porém, Maria não acredita que isto aconteça, até porque não seria a primeira vez que o empresário falhou uma promessa. “No dia 3 de Fevereiro disseram-nos que íamos receber 50% no final de Fevereiro, mas, no final de Fevereiro, disseram-nos que não tinham dinheiro”, contou. “Depois disto, eu fui à DSAL denunciar o caso, trabalhei mais um mês e não recebi nem uma pataca porque me disseram que eu não estava a cooperar”.

Durante estes últimos meses, disse Maria, o patrão esteve incontactável e ausente de Macau. Só depois de os trabalhadores terem concordado em receber 40% da dívida do novo dono é que o empresário reagiu, através de uma mensagem no WeChat. A empregada de bar estima que a dívida aos 11 trabalhadores que vão assinar os novos contratos seja superior a 300 mil patacas. Só Maria tem a receber 44 mil patacas.

O PONTO FINAL contactou a DSAL, que se recusou a comentar casos individuais. “A DSAL continua a monitorizar as relações laborais em Macau de acordo com a sua autoridade. Se for confirmada alguma violação da lei, a DSAL vai usar a lei para proteger os legítimos direitos e interesses dos trabalhadores”, respondeu o organismo.